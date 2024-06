Christian Domínguez responde a Ángelo Fukuy y hace aclaración sobre su salida de 'Gran Orquesta': “Fue despedido”. | YouTube

La relación entre Ángelo Fukuy y Christian Domínguez, que alguna vez fue de estrecha amistad mientras trabajaban juntos en la ‘Gran Orquesta’, ha sufrido un notable deterioro. En una reciente entrevista con el canal de YouTube ‘ChiquiWilo’, el cumbiambero reveló detalles sobre la salida de su excompañero.

Como se recuerda, en noviembre de 2020, Fukuy anunció su retiro de la agrupación de cumbia, una noticia que causó gran sorpresa en el mundo de la música. En aquel entonces, el cantante aseguró que su salida se vio motivada por los constantes escándalos que eclipsaban el enfoque musical de la agrupación, creando un ambiente insostenible para él.

Sin embargo, hoy en día, Christian Domínguez ofrece una versión diferente de los eventos. Según él, la salida de su examigo se debió a incumplimientos contractuales. De acuerdo al panelista de ‘Préndete’, debido a estos incumplimientos, se le envió una carta notarial a Fukuy, señalando que la situación debía manejarse de manera legal y profesional, sin espacio para la informalidad o el mal desempeño.

“Aquí lo que dice la ‘Gran Orquesta’ es que prácticamente Ángelo Fukuy no cumplió con el contrato y por eso se le sacó y se le mandó una carta notarial”, mencionó ‘ChiquiWilo’ frente a Christian Domínguez, recibiendo una firme respuesta del cumbiambero.

Y es que Christian Domínguez respaldó esta afirmación, destacando la necesidad de proceder de acuerdo a la legalidad. “Bueno sí, lo ha dicho de manera... Lo que pasa es que era la manera correcta, podíamos continuar, despedir a una persona, son temas legales, ahí si no me pude meter yo... teníamos que seguir trabajando”, aseveró.

¿Qué dijo Ángelo Fukuy en su momento?

Ángelo Fukuy habló en algún momento sobre su salida de ‘Gran Orquesta’, indicando que él decidió retirarse de la agrupación por razones familiares, pues no se encontraba de acuerdo con el manejo de la empresa, en el que lo querían obligar a realizar presentaciones en plena pandemia de COVID-19.

“Ante una acción hay una reacción. Me llegó una carta notarial en octubre de 2020 y simplemente estoy respondiendo. Ellos sabían que no podía participar en los shows en línea por vivir con personas vulnerables, mis ángeles adultos mayores, pero no les importó y me enviaron esa carta”, señaló en aquel entonces.

Asimismo, decidió formar su propia agrupación de cumbia, con excantantes de la ‘Gran Orquesta’, algo que no fue del agrado de Christian Domínguez, pues se quedó sin cantantes, por lo que debía de conseguir nuevos integrantes en plena emergencia nacional de salud.

Christian Domínguez se refirió a sus excompañeros

Ángelo Fukuy y Jonathan Rojas fueron los cantantes que se alejaron de manera definitiva de ‘Gran Orquesta Internacional’ de Christian Domínguez. Ambos indicaron que se sintieron sobreexplotarlos en esta agrupación, pues no solo debían de realizar presentaciones en plena pandemia de coronavirus, también les bajaron el sueldo, además de acusar a su líder de enfocarse en su negocio de comida y no en la orquesta.

A toda esta polémica, Christian Domínguez se refirió en una ocasión, durante una entrevista que tuvo con Sergio George, aquí dio a conocer su sentir. “Yo sé lo que se siente invertir en alguien y se van, o te pagan mal”, manifestó, en clara alusión a sus excompañeros.

