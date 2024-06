Andrea Cordero rompe su silencio tras separación de Renato Tapia: “Nos merecemos todo lo bueno”

Andrea Cordero se pronuncia tras anuncio de separación de Renato Tapia.

Andrea Cordero no se quedó callada y se pronunció a través de sus redes sociales luego de que su ahora expareja, Renato Tapia, oficializara su separación. El futbolista, quien no está jugando por la selección peruana, sorprendió a todos sus seguidores con un comunicado en el que dio a conocer el fin de su romance.

Aunque no detalló los motivos por los que la pareja tomó esta decisión, dejó en claro que continuará al pendiente de su pequeña y se hará cargo de ella. Por su parte, la bloguera mantuvo su silencio y, recientemente, reapareció en redes sociales con un peculiar mensaje.

La joven usa su red social como un blog personal, pero muchas veces su pequeña hija se convirtió en la protagonista. Aunque, en ocasiones, también le dedicó post a su pareja. Pero, esta vez, decidió hacer un mensaje para sí misma. En su post de Instagram, Andrea se mostró contenta por un logro, aparentemente, académico y decidió compartirlo con sus seguidores.

En el mensaje, menciona que fue un proceso largo, pero que desde el inicio tenía claro que quería hacer su sueño realidad. “Han sido años de amor, aprendizaje, paciencia y dolor... pero hoy, más que nunca, estoy convencido de que tarde o temprano, lo que sea por lo que estés luchando se hará realidad”, menciona al inicio.

Seguido, explica que en el último tiempo ha venido trabajando en sus metas personales, pero teniendo en claro su origen y la humildad para seguir creciendo.

“Estas últimas semanas he estado sintiendo que me estoy acercando cada vez más a mis metas, nunca olvidando de dónde vengo (Perú) y hacia dónde voy. Siempre actúo desde quién soy como persona, con una sonrisa y mucha luz, sin importar lo oscuro que pueda parecer el día”, continúa en el escrito.

Finalmente, agradeció a Dios por todas las oportunidades que le ha brindado, además del amor que ha podido recibir en todo este tiempo en un lugar tan alejado como en el que se encontraba. “Doy gracias a Dios todopoderoso por nunca olvidarme, mostrándome que Él siempre está ahí a través del amor de todas las personas que siempre están ahí para mí desinteresadamente. Este país (Países Bajos) lleno de oportunidades y retos, ahora tiene un lugar importante en mi corazón”, agregó la joven. Cabe señalar que, de acuerdo a la publicación de Andrea, ella se encuentra en Países Bajos, hasta donde llegó para poder continuar con su crecimiento académico.

Además, compartió su post en sus historias de Instagram con otro mensaje que dice: “Convencida de que nos merecemos todo lo bueno que nos pasa”.

El anuncio de Renato Tapia

La tarde del 25 de junio, horas antes del encuentro entre Perú vs. Canadá por la Copa América, Renato Tapia sorprendió en sus redes sociales con un mensaje que habla de su vida personal. El deportista hizo de conocimiento público su separación de su esposa Andrea Cordero, con quien se casó en diciembre del 2014.

En su escrito, explicó que ya llevan un tiempo distanciados, pero que continuará al pendiente de la hija que tienen juntos. “Quiero hacer de conocimiento público que hace un tiempo mi relación ha terminado. Si bien ya no somos pareja, trabajaré por el bienestar y crecimiento de nuestra hija”, expresa al inicio en su comunicado compartido en sus historias de Instagram.

Sin embargo, hizo hincapié en que este es un tema personal, por lo que no ahondará en lo dicho y pidió que respeten su decisión. “Al ser un tema complejo a nivel personal, no daré más declaraciones en relación al mismo y pido respeten la tranquilidad de los que me rodean, por lo que les agradezco anticipadamente su comprensión”, finalizó.