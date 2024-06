Viviendas precarias de Lima y Callao en riesgo de derrumbe por lluvias y alta humedad: una casa colapsó en Mi Perú

Durante la madrugada del 24 de junio, los vecinos del asentamiento humano Virgen de Guadalupe, en el distrito ‘Mi Perú’ del Callao, tuvieron que rescatar a una mujer de entre los escombros luego de que la mitad de su casa colapsara producto de un deslizamiento de tierras que fue ocasionado por las constantes lluvias y la humedad en la zona, según reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en los últimos días.

El incidente no solo afectó a la casa de la señora Betty -cuya casa se partió por la mitad- sino que además una persona más resultó herida y otras seis viviendas quedaron afectadas por el deslizamiento.

“Yo estaba descansando y mi esposo bajó al baño. Yo me quedé sola en el cuarto (...) y ha sido un derrumbe. No puedo explicar eso. No sonó casi nada y luego me di cuenta que estaba sobre todas las maderas, la tierra, la madera... todo estaba sobre mi y mis pies estaban hacia arriba (...) Mi esposo, los vecinos me rescataron y me sacaron de ahí”, indicó Betty a Exitosa.

Además, la vecina del asentamiento humano indicó que su hermano, que participó en su rescate, también fue afectado, pues sufrió un corte en su mano en su intento por sacarla de entre los escombros. “Mi hermano se ha cortado el dedo porque una piedra o algo ha caído en su mano. (...) Él también está un poco mal. Su dedo está rebanado (...)”.

Una vecina del asentamiento humano Virgen de Guadalupe, en el distrito Mi Perú, se salvó de morir luego de que la mitad de su vivienda. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/TV Perú)

Actualmente, la casa de la señora Betty se encuentra expuesta al viento frío y tanto sus hijos como su esposo están desprotegidos, pues no cuentan con los recursos para iniciar reparaciones o construir una nueva casa en una zona libre de peligro. “De la mitad se cayó la casa. Todas las cosas se fueron (...) Yo me dedico a coser. Mi esposo es albañil independiente. No tenemos trabajo fijo, pero al menos con eso nos sosteníamos”.

El personal de Defensa Civil había indicado previamente a los residentes que tomaran medidas de precaución para evitar este tipo de incidentes. Les recomendaron instalar llantas llenas de arena o sacos de arena como una barrera contra los deslizamientos de tierra. “Cuando vino Defensa Civil nos dijo: ‘bueno, aquí pueden poner llantas con arena o sacos con arena’”, afirmó un vecino identificado como Richard Chasnamote Celis a América Noticias.

Chasnamote también señaló que, para mayor seguridad, construyó un muro de sesenta centímetros (24 pulgadas) en lugar de seguir las recomendaciones de Defensa Civil. Sin embargo, el esfuerzo adicional no fue suficiente para evitar el desastre.

Esta versión fue corroborada por la señora Betty, quien indicó que el factor climático afectó a su vivienda. “La lluvia está fuerte y como no tenemos un soporte o un muro de contención, toda la arena se va. (El muro) lo construimos nosotros porque veíamos la situación (...)”

El vórtice costero es una especie de espiral que traslada la humedad del mar hacia la costa, de acuerdo a expertos del Senamhi.

Registros de la humedad en Lima y Callao llegaron al 100 %

En horas de la mañana, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que tanto Lima como el Callao iniciaron el día con “altas concentraciones de humedad, próximas al 100 %. Estas condiciones están asociadas a la presencia del vórtice costero de niveles bajos que se desarrolla frente a la costa de Lima”.

En días previos y por medio de sus redes sociales, el Senamhi también se refirió a la presencia de un Vórtice costero de niveles bajos que se desarrolla frente a Lima e Ica.

“Este sistema contribuye a las condiciones de cielo cubierto, llovizna localizada y niebla/neblina en distritos cercanos al mar durante el transcurso de la mañana”, detalló.