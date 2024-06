Exintegrantes de ‘Torbellino’ reprochan a Fiorella Cayo por manejar bajo los efectos del alcohol

Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, ex 'Torbellino', reprocharon a Fiorella Cayo | Carlos Orozco - Youtube

Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, conocidos por haber formado parte de la telenovela y grupo musical Torbellino, se refirieron al reciente incidente de Fiorella Cayo. La noche del sábado 22 de junio, la cantante fue detenida por las autoridades por conducir en estado de ebriedad, tras pasarse un semáforo en rojo en el cruce de la avenida Hipólito Unánue con la calle General Mendiburu, en el distrito de Miraflores.

Los conductores de ‘Nadie se salva’ indicaron que, aunque Fiorella Cayo es una amiga cercana, les parece incorrecto que la actriz haya cometido una falta bajo los efectos del alcohol. “Si te pasas una luz roja, asumes tu culpa. Si das positivo, asume tu responsabilidad”, señaló Gabriel, enojado con quienes aseguran que respalda el comportamiento de su colega.

“Siempre sigo, si vas a tomar, no manejes, te tomas un taxi. ¿Para qué corno agarras tu carro si sabes que vas a tomar? Es tan simple como eso. No defiendo a nadie. Yo la quiero muchísimo, con todo mi corazón. Es mi amiga, la quiero de verdad, pero uno comete errores y hay consecuencias”, complementó Calvo.

Agentes policiales esposaron a Fiorella Cayo después de arrojar positivo al dosaje etílico. Crédito: Magaly TV

A pesar de sus duras palabras, el exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ destacó que, si bien Fiorella Cayo arrojó positivo en el examen de dosaje etílico, tampoco estaba sumamente ebria. “Simplemente se pasó del límite permitido, que es 0.05 y ella salió 0.06, no se estaba cayendo al piso. Igual no justifico, si tomas no manejes. Puedes quitarle la vida a alguien, la tuya propia y la de alguien que no tiene la culpa”, precisó.

Pablo Saldarriaga se comunicó con Fiorella Cayo

Por su parte, Pablo Saldarriaga relató que enterarse de la detención de Fiorella Cayo lo tomó por sorpresa, dado que jamás ha visto ebria a la actriz en todos los años en los que han trabajado juntos. “Para nosotros es un poco fuerte porque la conocemos como una persona muy saludable en cuanto a alcohol”, manifestó.

Además, señaló que se comunicó con Fiorella Cayo no solo para preguntarle si estaba bien, sino también para conocer su versión de la historia, ya que hablaría sobre el incidente en el podcast que conduce con Gabriel Calvo. No dio detalles de lo que conversó con la artista.

Finalmente, Pablo Saldarriaga resaltó que pronto él y Gabriel se reunirán con Fiorella Cayo porque están inmersos en un mismo proyecto. Prometió darle “un jalón de orejas” a la cantante por haber manejado de manera imprudente por las calles de Miraflores.

Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga aseguraron que conversarán con Fiorella Cayo por su última detención. Captura/Youtube

“Nos toca a nosotros, como sus amigos y compañeros de trabajo, hablar con ella y conversar, para cuidarla, para que no cometa un error así de nuevo. Ni sé cómo afrontarlo, qué loco. Pero es lo que toca [...] Le diré: ‘amiga, no’. A mí también me jalan las orejas cuando [me equivoco]. Vamos a tratar de que nuestra amiga no sea un peligro al volante”, añadió el músico peruano.

Fiorella Cayo negó manejar ebria

Este martes 25 de junio, la representante de Fiorella Cayo se puso en contacto con el programa ‘América Hoy’ tras revelarse que la actriz peruana fue arrestada por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol en Miraflores. La portavoz negó rotundamente que la exmiembro de Torbellino haya estado manejando alcoholizada.

Representante de Fiorella Cayo negó que la actriz haya manejado ebria | América HOY - América TV

La manager subrayó que la artista es reconocida por su estilo de vida saludable y que rara vez consume bebidas alcohólicas. “Ella no toma nunca y tampoco estaba ebria. Solo bebió una copa de vino, lo cual no suele hacer, y se encontraba bien. Ya sabes que las noticias tienden a exagerar la información porque siempre buscan aprovechar cuando no hay otras noticias. Simplemente hizo sus pruebas y se fue a casa”, indicó la manager, restando importancia al incidente.

Es importante resaltar que el programa ‘Magaly TV La Firme’ informó que, según los resultados del examen de dosaje etílico al que fue sometida Fiorella Cayo, la actriz peruana presentaba 0.06 gramos de alcohol por litro de sangre. Debido a esta cifra, fue retenida por las autoridades por el presunto delito de peligro común al conducir en estado de ebriedad.