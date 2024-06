Fiorella Cayo fue detenida por conducir en aparente estado de ebriedad en Miraflores

Fiorella Cayo fue detenida por conducir en aparente estado de ebriedad | América TV

Fiorella Cayo, conocida actriz y cantante peruana, fue detenida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la madrugada del lunes 24 de junio, por conducir en aparente estado de ebriedad. El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Hipólito Unánue con la calle General Mendiburu, en el distrito de Miraflores.

Según información policial, Fiorella Cayo se habría pasado una luz roja, lo que llevó a los agentes a detener su vehículo. Cuando se le solicitó que descendiera del automóvil para realizar pruebas de coordinación y equilibrio, a fin de comprobar si estaba bajo los efectos del alcohol, la artista se negó a seguir las indicaciones.

Debido a su negativa, las autoridades la trasladaron a un policlínico en Surquillo para efectuar un dosaje etílico. El resultado de esta prueba, según el acta de intervención, arrojó positivo. Posteriormente, Cayo fue llevada a la comisaría de Miraflores, donde permaneció detenida unas horas.

La madre de Fiorella Cayo acompañó a la artista durante su estancia en la comisaria de Miraflores. Captura/América TV

Durante su estancia en la comisaría, su madre, Ana Cecilia Sanguinetti, estuvo presente para acompañarla. No se observó a otros familiares cercanos, como sus hermanas, en la dependencia policial.

Finalmente, se conoció que Fiorella Cayo se acogió al principio de oportunidad y realizó el pago de una reparación civil para recuperar su libertad.

Los antecedentes policiales de Fiorella Cayo

En mayo de 2010, Fiorella Cayo volvía de su estudio de baile, localizado en un centro comercial de Los Olivos, cuando fue detenida por conducir mientras usaba su celular. Según el informe policial, la exintegrante de ‘Torbellino’ se opuso a la sanción y causó lesiones en la pierna derecha de la agente Angélica Mendoza Torres al atropellarla con su camioneta.

En el 2012, Fiorella Cayo fue sentenciada a cuatro años de prisión suspendida.

Después de un extenso proceso judicial que se prolongó durante dos años, Fiorella Cayo fue declarada culpable de delitos de resistencia a la autoridad, omisión de socorro y exposición al peligro. Se le impuso una condena de 4 años de prisión suspendida y una multa de 10 mil soles como reparación civil a favor de la policía.

“No fue justa la sentencia. Si fuera culpable, lo aceptaría, pero no fue así. Yo considero que voy a apelar ante la justicia peruana si Dios quiere. Siempre he dicho la verdad, soy una persona correcta y a mí me ha ayudado la verdad. No se puede tomar las cosas de una manera equivocada”, dijo a la prensa tras escuchar el fallo.