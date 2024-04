Tula Rodríguez sorprende con la posibilidad de tener un segundo hijo: “¿Será que debo tener otro bebé?”

Tula Rodríguez juega con la posibilidad de ser madre por segunda vez.

Tula Rodríguez se ha convertido en una creadora de contenido en redes sociales a la par de su trabajo en televisión nacional. La actriz y presentadora comparte con sus seguidores parte de su día a día y su trabajo personal, pero también ha sorprendido con algunas revelaciones a su público, tal como lo hizo esta vez.

En medio de su fin de semana, Tula se mostró al lado de Mariana Espinoza, joven locutora con la que compartió roles en el desaparecido programa ‘En Boca de Todos’ y con quien logró conservar una cercana amistad. La joven se acaba de convertir en madre hace unos meses, por lo que no ha dudado en compartir tiempo con la exvedette, a quien en más de una ocasión ha llamado madre.

Aprovechando la visita de la hija de Marianita, Tula Rodríguez no desaprovechó la oportunidad de tomarse una fotografía con la bebé y la compartió en sus historias de Instagram. En el post de sus redes sociales, publicó la instantánea y sobre ella consultó a sus seguidores si es que debería volver a convertirse en madre, luego de 15 años del nacimiento de su primera hija, Valentina.

“¿Será que debo tener otro bebé?”, fue lo que escribió con la posibilidad de que sus fanáticos le respondan sí o no.

Además de ello, compartió otra imagen de un chat con una amiga suya cercana, a quien le hace la misma pregunta para conocer si es que esta es una buena idea. Lejos de tener una respuesta amorosa, su cercana no dudó en bromear con ella y pedirle que ‘no le haga renegar’. “No eres la virgen María, ya te he dicho que practiques, no me hagas renegar”, sentenció.

¿Cuántos hijos tiene Tula Rodríguez?

Tula Rodríguez tiene una sola hija llamada Valentina, fruto de su relación con su fallecido esposo Javier Carmona. La jovencita tiene 15 años y al igual que su madre, también hace videos para redes sociales, pero siempre supervisados por su progenitora. La joven se ha mostrado siempre muy independiente y apoya a Tula en todos los proyectos que tenga. La muerte de su padre también fue un golpe duro en su vida, pero con el paso de los años ha logrado sobrellevarlo con el amor de su familia.

Hija de Tula Rodríguez contesta a críticas por su uniforme escolar. | Instagram @valeperuoficial

Tula Rodríguez recordó a Javier Carmona en concierto de Grupo 5

A inicios del mes de abril, el Grupo 5 celebró sus 51 años con tres conciertos multitudinarios en el Estadio Nacional, recinto a donde llegaron sus fanáticos y también muchos famosos para disfrutar de este show imperdible. Una de las asistentes fue Tula Rodríguez, quien no dudó en compartir en sus redes sociales el momento en el que cantó a viva voz el tema ‘Que levante la mano’, una canción que le recuerda a su amor con Javier Carmona.

La artista se mostró muy emocionada por todo lo que viene logrando la cumbia, pero no dudó también en destacar el talento de todos los artistas, sin dejar de lado el emotivo momento personal que vivió.

Tula Rodríguez feliz en concierto del Grupo 5, entonando con pasión canción de Javier Carmona. (Captura: TikTok)