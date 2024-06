Yanina Latorre, amiga de Marcelo Tinelli, arremete contra Milett Figueroa: “Está desesperada para que alguien la contrate”

Yanina Latorre arremete contra Milett Figueroa por cantar con Cande Tinelli:. América Hoy.

Yanina Latorre, conductora argentina, nuevamente criticó a Milett Figueroa y esta vez porque no estuvo de acuerdo en que se haya grabado con la hija mayor de Marcelo Tinelli y se luzcan cantando en ‘El Día del Padre’.

El pasado 16 de junio, Milett Figueroa y Candelaria Tinelli, se unieron para dedicarle una emotiva canción a Marcelo Tinelli en una fecha tan especial. En una muestra de unidad y afecto, Figueroa y Candelaria Tinelli se reunieron en la casa de Marcelo para interpretar la canción ‘Historia de amor’ de Luis Miguel.

Sin embargo, para Yanina Latorre, la modelo peruana estaría tratando de llamar la atención de los productores argentinos para que puedan contratarla, ya que hasta el momento se desconoce si participará en alguna obra de teatro o programa de televisión gaucha.

“Milett está dando manotazos de ahogado para que la contrate alguien... Qué mal cantan las dos. ¿Por qué hicieron esto?, ¿Milett cree que canta bien?... qué horror, desesperada para que alguien la contrate de algo porque está acá meses y meses y no”, expresó.

Pero también comentó que la novia de Tinelli habría alardeado al momento de comentar que tendrías varias propuestas laborales, pero ninguna hasta el momento se ha concretado.

“El otro día dijo que tenía un montón de propuestas, pero nadie vio nada y digamos la verdad ¿quién le va a proponer algo?.. si no hubiera contado, estoy negociando con una obra, me llamaron de dos teatros, estoy viendo un canal de Televisión, dices algo más concreto, pero nada”, dijo.

Yanina Latorre arremete contra Milett Figueroa por cantar con Cande Tinelli. América Tv.

Yanina Latorre se molestó con Edson Dávila por mandarla a jubilarse

En otro momento, la periodista de espectáculos expresó su furia contra Edson Dávila, conductor de ‘América Hoy’, magacín peruano, por haber señalado que ya era momento de que se jubile y sea reemplazada por Milett Figueroa. “El pelotudo (Edson) le pregunta a Sposato: ‘Bueno, sería hora que jubilen a Yanina Latorre para poner a Milett’”, mencionó.

Para luego decir que Figueroa no podría reemplazarla porque carece de talento. “Amor, para jubilarme y que me reemplace Milett, debería tener talento para algo... qué desubicados, por favor, estos peruanos... Aparte de que va a hablar si cuando les vas a hacer una nota no contesta, se ofusca, no puede explicar si está de novia o no está de novia”, dijo en ‘El Observador’.

Yanina La Torre se molestó con Edson Dávila por mandarla a jubilarse. América TV.

Milett Figueroa expresó su desagrado por el nuevo aspecto de Marcelo Tinelli

El conductor argentino Marcelo Tinelli regresó a su país tras una entrevista con Lionel Messi en Estados Unidos. De vuelta en Argentina, Tinelli festejó el Día del Padre junto a su familia y su actual pareja, la modelo peruana Milett Figueroa.

El regreso del empresario no pasó desapercibido debido a un cambio significativo en su apariencia. Tinelli decidió cortar y teñir su cabello de rosado en un esfuerzo por renovar su imagen antes del inicio de la Copa América 2024. Esta decisión ha generado una variedad de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su elección de color de cabello en sus recientes publicaciones en Instagram.

Marcelo Tinelli decidió pintar su cabello de rosado para entrevistar a Lionel Messi en Miami, Estados Unidos. Instagram/@marcelotinelli

Milett Figueroa, aunque mostró su apoyo durante la celebración del Día del Padre, también expresó sus pensamientos a través de bromas sobre el nuevo look de Tinelli. Santiago Sposato, periodista y panelista del programa ‘LAM’, comentó: “Entrevisté a Milett con Marcelo, los vi muy bien la verdad. No puedo decir nada malo al respecto. Ella se mostró muy simpática hablando del nuevo color de pelo de Tinelli, como que se reía... como que medio no le gustó”.

Durante una reciente entrevista con el programa de espectáculos ‘América Hoy’, Sposato añadió: “Ella se mostró sorprendida por el nuevo aspecto de Marcelo, fue una forma sutil de expresar que no aprobaba del todo su nuevo look”. A pesar de las bromas, Figueroa parece contenta en su relación con el presentador argentino.

Milett Figueroa no le habría gustado nuevo look de Marcelo Tinelli | América Hoy - América TV