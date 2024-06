Jessica Newton y las exigentes condiciones para ir al ‘Miss Chimbote’: “Viaja en Premium economy, y hotel cinco estrellas”

Jessica Newton y las lujosas condiciones que pidió para ir al ‘Miss Chimbote’. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En una reveladora entrevista transmitida hoy, 18 de junio, en ‘Magaly TV La Firme’, Lukas Gonzáles, organizador del certamen ‘Miss Chimbote’, ha expuesto los complicados detalles que llevaron al desaire de Jessica Newton al evento. Gonzáles expresó su indignación luego de que Newton no cumplió con su compromiso y detalló las condiciones especiales que la exreina de belleza había exigido para su participación.

Según el productor Chimbotano, la mamá de Cassandra Sánchez solicitó viajar en clase Premium económica, alojarse exclusivamente en el mejor hotel de Chimbote disponible y recibir un reconocimiento especial como presidenta del jurado, además de un pago de 1500 dólares por su asistencia. La insistencia de Newton en hospedarse en un hotel de cinco estrellas complicó significativamente la organización del evento.

“La señora Jessica siempre viaja en Premium Economy, que es adelante. Entonces por eso hay que comprar el boleto con tiempo. Otra cosa, el nombre del hotel. Necesito que hotel que obviamente tiene que ser el mejor hotel que haya allá. Y necesito saber las actividades. Ella como tal va a ir como presidenta al jurado para el evento de ‘Miss Chimbote’. Sí, sería bueno hacerle un reconocimiento, una bienvenida”, detalló el asistente de Newton en una grabación compartida durante el programa.

Jessica Newton y las lujosas condiciones que pidió para ir al ‘Miss Chimbote’. (Captura: Magaly TV La Firme)

Con ello, desde exigencias extravagantes como vuelos en clase Premium y hoteles cinco estrellas hasta un repentino cambio de planes por supuestos problemas personales, Newton habría frustrado las expectativas del evento. González incluso acusó que Jessica intentó silenciarlo con una devolución de dinero y promesas de una franquicia de Miss Grand Peru.

Según comenta el empresario, el incidente ha dejado a patrocinadores y seguidores decepcionados. “Y me dijo que no, que tenía que cambiar de hotel. Él quería un hotel de cinco estrellas, así que le tuve que separar el hotel ‘Brunei”, comentó Luka, luego de la conversación que tuvo con Gabriel Nardiello, mano derecha de la exmodelo.

A pesar de haber devuelto 9000 soles como compensación por su cancelación, incluyendo su honorario y los boletos aéreos, Newton intentó, según el empresario, silenciar el incidente ofreciendo una franquicia de Miss Grand Peru. Esta situación ha generado decepción entre los patrocinadores y seguidores del certamen, reflejando una falta de profesionalismo percibida por parte de Newton.

“El pueblo de Chimbote y todas las marcas están decepcionadas... como productora, no se cumplió lo prometido”, lamentó Gonzales, destacando la importancia del evento para la comunidad y los auspiciadores.

Jessica Newton y las lujosas condiciones que pidió para ir al ‘Miss Chimbote’. (Captura: Magaly TV La Firme)

Productor del ‘Miss Chimbote’ expone que Jessica Newton le ofreció una franquicia para evitar denuncia

En un giro inesperado del certamen ‘Miss Chimbote 2024′, el productor Lukas González ha revelado detalles impactantes sobre la ausencia de Jessica Newton. Según González, quien se mostró visiblemente molesto, la exmodelo no solo canceló su participación de manera repentina, sino que también intentó evitar las repercusiones ofreciéndole una franquicia.

En una entrevista exclusiva con ‘Magaly TV La Firme’, González compartió capturas de pantalla de conversaciones en las que Newton le devolvió solo una parte del pago acordado y se negó a reembolsar el dinero destinado al jurado del evento. Además, según los mensajes compartidos por el empresario, Newton habría ofrecido una franquicia como compensación para que no se hiciera pública su falta de compromiso.

“La tía me acaba de devolver solo el pago que le hicimos, no me ha devuelto el pago del jurado que tuve que traer... no quiere que salga pública, me está ofreciendo una franquicia”, se leyó en uno de los intercambios mostrados durante la entrevista.

Jessica Newton intentó silenciar a productor de ‘Miss Chimbote’ prometiéndole una franquicia, revela Magaly Medina. (Captura: Magaly TV La Firme)