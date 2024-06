Melissa Klug se beneficiará de los ingresos del mall de Jefferson Farfán, según Janet: “Estará feliz”

Melissa Klug se beneficiaría de las ganancias de Jefferson Farfán con su centro comercial | América HOY - América TV

Parece que Melissa Klug obtendrá beneficios económicos del nuevo emprendimiento de Jefferson Farfán, quien es el padre de sus dos hijos. Tras su retiro del fútbol profesional, el exjugador de Alianza Lima ha buscado maneras de mantener sus ingresos, decidiendo invertir en la construcción de un centro comercial en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur.

En una entrevista con el programa ‘América Hoy’, el exdelantero de la selección peruana confirmó que incursionó en el sector inmobiliario por dos razones importantes: su madre Doña Charo, quien lo impulsó a expandir sus horizontes fuera de las canchas, y sus cuatro hijos, a quienes desea seguir proporcionando la misma acomodada calidad de vida que disfrutan actualmente.

“Voy a lanzar algo que pronto se van a enterar, tiene que ver con la construcción. [Sobre el tema de ahorrar e invertir] obviamente uno se da sus gustos, pero también hay que pensar en el futuro de los hijos y de la familia. Para mí eso es lo más importante”, manifestó el exfutbolista, confirmando así que la ‘Foquita mall’ es una realidad.

Jefferson Farfán construyó centro comercial para asegurar el futuro de su familia. Captura/América TV

¿Melissa Klug obtendrá ganancias?

Según Janet Barboza, Melissa Klug se beneficiará indirectamente de las ganancias que Jefferson Farfán genere con su nuevo centro comercial. El exfutbolista ha confirmado que una parte de los ingresos será destinada a sus cuatro herederos, dos de los cuales son de la ‘Blanca de Chucuito’. Por este motivo, será la empresaria quien administre el dinero, dado que sus hijos aún no han alcanzado la mayoría de edad.

Melissa Klug sería beneficiada económicamente por el 'Foquita Mall'. Composición Infobae

“Yo estoy pensando que la más feliz y quien debe estar reventando cohetones, rata blanca y volcanes en este momento es Melissa Klug. Jefferson acaba de decir que esto será herencia de sus hijos, y lo que es de los hijos también es de la madre”, expresó la presentadora de ‘América Hoy’, siendo respaldada por Brunella Horna.

Janet Barboza indicó que otra de las beneficiarias de esta situación sería nada más y nada menos que Darinka Ramírez, madre del último hijo de Jefferson Farfán, de menos de tres años de edad. “Ella ya está asegurada porque tiene un bebé, ya le va a corresponder una parte del centro comercial. Él chambea tanto para dejarle a sus hijos, obviamente eso rebota en las mamás”, complementó la ‘Rulitos’.

Melissa Klug tiene dos hijos con Jefferson Farfán, llamados Jeremy y Adriano. Instagram/@jefferson_farfan_oficial

Melissa Klug negó ser mantenida

En mayo de 2022, Melissa Klug afirmó que jamás se ha beneficiado económicamente de Jefferson Farfán o de sus exparejas. Según explicó, ellos solo cumplen con la obligación legal de transferir una cantidad de dinero destinada exclusivamente a cubrir los gastos básicos de sus hijos, sin que ella obtenga provecho personal de esos fondos.

“Yo no me beneficio del dinero de él, ni de ninguno de los papás de mis hijos. Ellos han cumplido lo justo. Con Jefferson tengo un acuerdo, que los beneficiarios son mis hijos. Yo trabajo. Y bueno, que la gente siga opinando porque a las finales es mi vida y yo la vivo”, señaló durante una entrevista con ‘América Espectáculos’.

Melissa Klug afirma que jamás ha usado el dinero de Jefferson Farfán para su beneficio personal. Captura/América TV

Asimismo, Melissa Klug reafirmó que ella sacó adelante a sus hijos sin ayuda. “Eso lo diré siempre. El hecho que yo haya tenido una relación larga con el papá de mis hijos, que esté un techo y una comida, no quiere decir que él me haya ayudado a aportar en toda su crianza, medicina, educación, vestimenta. Eso no se puede comparar con todo lo global que es mantener a tus hijos”, sostuvo.

¿Cuánto dinero invirtió Jefferson Farfán?

De acuerdo con el programa ‘América Hoy’, Jefferson Farfán figura como uno de los inversores en el nuevo centro comercial que abrirá sus puertas en diciembre de este año en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur. El exfutbolista habría invertido 55 millones de soles, lo que le permitiría arrendar un área de 8,700 metros cuadrados dentro del mall.

La significativa inversión hecha por Jefferson Farfán ha implicado su participación activa en la supervisión de la construcción, para garantizar un uso adecuado de su capital. Por ahora, se desconoce si el ‘Foquita Mall’ cuenta con otros inversionistas o si Farfán es el único responsable financiero del proyecto.

Jefferson Farfán es uno de los inversionistas en la construcción de su propio centro comercial.

Jefferson Farfán estuvo en set de Edson Dávila ‘Giselo’

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola participaron en una entrevista peculiar con Edson Dávila. Los exfutbolistas acudieron al podcast de ‘Giselo’, llamado ‘Edson Pa’ Que Más’, donde enfrentaron las preguntas incómodas del presentador de ‘América Hoy’.

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola le regalaron 500 soles a Edson Dávila, antes destruyeron su set. YouTube Edson Dávila

Durante la conversación, Jefferson Farfán habló sobre aspectos de su carrera y vida personal, mientras Edson Dávila hizo bromas sobre la demanda de Melissa Klug y recordó el momento en que el exfutbolista bailó al ritmo de ‘Mueve el totó’, una canción popularizada por Yahaira Plasencia.

En otro momento, Edson Dávila preguntó a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola si preferían a Yahaira Plasencia o a Daniela Darcourt, lo que creó un ambiente de tensión. Roberto optó por Yahaira Plasencia, mientras que Jefferson, adoptando un tono serio, evitó elegir entre las dos, destacando que ambas eran talentosas.