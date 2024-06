Tatiana Calmell niega favoritismo al ganar el ‘Miss Perú 2024′: “Merezco la corona”

Tatiana Calmell gana el ‘Miss Perú 2024′. (Captura: Youtube)

Fuerte y claro. En una noche llena de emociones este 9 de junio, la representante de Talara, Tatiana Calmell, se ha alzado contra todo pronóstico como la nueva Miss Perú 2024 y será la encargada de representar al país en el certamen de Miss Universo 2024, que se celebrará en México a finales de este año.

Calmell consiguió la corona tras volver a presentarse en este prestigioso concurso de belleza, demostrando su perseverancia y dedicación. Ella fue coronada como la nueva engreída de Jessica Newton, sucediendo a la modelo Camila Escribens. Este evento marcó un hito al contar nuevamente con la presencia del público, una novedad tras varias ediciones sin espectadores debido a la pandemia.

En sus primeras declaraciones como Miss Perú 2024, Tatiana expresó su emoción y gratitud: “Lloro de emoción, es mágico el calor de todo el público. Después de mucho tiempo, tenemos un concurso con público y se siente el apoyo de las personas que realmente nos respaldan”, sostuvo la modelo en un inicio a un medio conocido.

Además, Calmell aprovechó la ocasión para rechazar cualquier acusación de favoritismo, afirmando que su desempeño en el concurso fue digno y merecido: “Yo considero que he hecho mi trabajo dignamente, como todas mis compañeras. He demostrado en el escenario por qué merezco la corona, así que no tengo nada más que decir acerca de eso”, mencionó la también influencer.

Recordemos que, con una estatura de 1.75 metros, Tatiana Calmell ha destacado en el mundo del modelaje gracias a su carisma y a su amplia experiencia profesional de más de una década. Estas cualidades le han permitido aparecer en portadas de diversas revistas de moda y desfilar en importantes pasarelas tanto a nivel nacional como internacional.

Además de su exitosa carrera en el modelaje, Tatiana ha sabido equilibrar sus estudios y otros intereses personales, consolidándose como una competidora digna de ganar el certamen.

Retraso del certamen desata furia y expectativa en Twitter

La noche del certamen Miss Perú 2024 estuvo marcada por un retraso inesperado que desató una ola de reacciones en Twitter. Las opiniones fueron diversas, con algunos usuarios expresando su descontento a través de memes y críticas humorísticas, mientras que otros manifestaron su expectativa y emoción pese a la demora.

“¡No puedo creer que aún no haya empezado! ¿Qué están esperando?”, tuiteó un usuario, reflejando la frustración de muchos. Otro comentó con ironía: “Parece que están aplicando el ‘hora peruana’ al pie de la letra”. Incluso hubo quienes señalaron con sarcasmo: “Magaly tuvo que ver”.

A medida que pasaban los minutos, las burlas y las quejas se multiplicaban, haciendo que el hashtag #MissPerú2024 se posicionara entre las tendencias de la noche. Sin embargo, el retraso también generó comentarios positivos una vez iniciado el evento. “A pesar del retraso, las concursantes se ven espectaculares. ¡Vale la pena esperar!”, señaló un entusiasta espectador en su cuenta de Twitter.

Tatiana Calmell gana el Miss Perú

Tatiana Calmell se coronó como la nueva Miss Perú 2024, expresando su deseo de ser una agente de cambio. La organización del certamen aún no ha emitido una declaración oficial explicando los motivos del retraso, pero el evento continuó desarrollándose con normalidad y promete ser una noche inolvidable para todos los seguidores del certamen de belleza más importante del país.

“Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Sin duda quiero ser Miss Perú porque quiero ser una agente de cambio, quiero ser alguien que cambie la realidad de nuestro país. Hay muchas problemáticas que resolver el día de hoy y si no tomamos acción desde ya, muy pocas cosas van a cambiar”, dijo en un inicio.

Tatiana Calmell, ganadora de Miss Perú 2024, será la representante de Perú en el certamen Miss Universo 2024.