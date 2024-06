Dina Boluarte viajará a China: Congreso aprobó una nueva salida del país para reunirse con Xi Jinping

Mandataria busca reunirse con Xi Jinping y empresarios.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón

Con 71 votos a favor, el pleno del Congreso de la República autorizó el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China para reunirse con el presidente Xi Jinping y representantes de diversas empresas de ese país. De esta manera, la mandataria se ausentará del país desde el 23 al 30 de junio.

La decisión se dio luego de que el canciller sustentara que China es uno de los mayores inversionistas del Perú. “[La visita de Estado] Tendrá claros beneficios para ir cerrando brechas con proyectos”, mencionó y añadió que en noviembre próximo, el presidente de China vendría al Perú.

“Una visita de Estado no es endosable. O la realiza la presidenta o no la realiza. No puede ser subrogado por el presidente del Consejo de Ministros o el canciller de la República”, destacó.

Como se recuerda, a través del proyecto de resolución legislativa 8019/2023-PE, Boluarte informó al Parlamento que el presidente de la República Popular China le extendió una invitación para una visita de Estado cuya fecha central será el 28 de junio. La visita incluye actividades en Shenzhen, Shanghái y Beijing.

¿Cuál es la agenda de Boluarte?

El documento remitido al titular del Poder Legislativo, Alejandro Soto, establece que Boluarte partirá desde Lima el próximo domingo 23, mientras que su regreso está programado para el sábado 29.

Según El Comercio, el día de su llegada, que será en vuelo comercial, la jefa de Estado se trasladará a la ciudad de Shenzhen por vía terrestre. Sus demás actividades se dividirán de la siguiente manera:

26 de junio

Ceremonia de inauguración de exposición de piezas precolombinas en el Museode Shenzhen.

Reunión con representantes de la empresa Huawei.

Visita a la planta Automotriz BYD.

Partida a Shanghái por vía aérea.

27 de junio

Conferencia Magistral “Oportunidades de Inversión en el Perú”.

Reunión con representantes de la empresa “Jizhao Mining”

Reunión con representantes de la empresa China Railway ConstructionCorporation (CRCC).

Reunión con representantes de la empresa Cosco Shipping.

Visita al Centro de Innovación de Medicina Digital de Shanghái.

Partida a Beijing por vía aérea o vía férrea.

28 de junio

Ceremonia de recibimiento en la Plaza Tian An Men

Reunión con el Presidente Xi Jinping en el Palacio del Pueblo.

Ceremonia de firma de acuerdos bilaterales.

Conferencia de prensa.

Atención oficial que ofrece el Presidente Xi Jinping en honor a Boluarte.