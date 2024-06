Jefferson Farfán salió de fiesta y terminó pasando la noche con Delany López.

Jefferson Farfán ha llamado la atención recientemente con su cercanía con Delany López, una joven con la que ya viene siendo vinculado en más de una ocasión. Esta vez, las cámaras de ‘Amor y Fuego’, captaron al exjugador de Alianza Lima en una comprometedora situación durante el último fin de semana.

La expareja de Melissa Klug llegó hasta una fiesta de salsa en La Molina, de la mano de sus amigos y compañeros que ayudaron a que su ingreso se dé sin mayor problema y evitando el tumulto de la gente. Estuvo en una zona exclusiva para disfrutar del show.

Sin embargo, lo que llamó la atención de este momento fue que al mismo lugar llegó Delany López, una joven con la que se le vincula hace tiempo. Anteriormente, se vieron curiosas coincidencias entre el deportista y la muchacha, por lo que todo parecía indicar que habrían pasado San Valentín juntos y tras esa fecha, ella asistió a la fiesta de cumpleaños de la madre del popular Jefry.

En esta ocasión, al joven ingresó con un grupo de amigas, pero salió del lugar apoyado por un miembro de seguridad que la llevó de la mano para no tener problemas. Tras abandonar el local, Delany se dirige a la cochera del recinto y directamente se va hacia el vehículo de Jefferson Farfán. Sin problemas, toma la manija de la puerta del copiloto y se sube al auto.

Minutos más tarde, el popular ‘Foquita’ hace lo propio y sale, pero acompañado de un séquito de miembros de seguridad, para evitar que alguien se le acerque. El mejor amigo de Paolo Guerrero se dirige al mismo auto y se sube para disponerse a manejar.

Tras seguimiento de las cámaras de ‘Amor y Fuego’, se vio que algunos efectivos policiales detuvieron a Jefferson Farfán en medio de su camino, pero se desconoce la razón de esta reacción. Luego de unos minutos de espera siguió hasta su lugar.

Finalmente. Farfán y Delany continúan su ruta hacia la casa del futbolista, donde ambos ingresan en el vehículo y, todo parece indicar, que pasan la noche juntos. Una vez más, el deportista y la joven se dejan ver juntos, pero se desconoce si hay un romance, pues Jefferson ha mencionado en más de una ocasión que está soltero.

¿Quién es Delany López?

Delany López, también conocida como Delany Jashana en el mundo digital, ha captado la atención pública por su relación pasada con el futbolista Alexi Gómez y los recientes rumores que la vinculan con Jefferson Farfán.

En 2021, López inició varias demandas de pensión alimenticia contra Alexi Gómez, el padre de su hijo, y lo denunció por maltrato físico y psicológico. “En una ocasión, él estaba ebrio y le llegaron fotos de otra mujer. Cuando le pedí una explicación, arrancó mi celular y me lo tiró en la cara. Me insultó y me gritó que no tenía por qué tocar sus cosas”, confesó en ‘Magaly TV: La firme’ durante esa época.

No era la primera vez que López hacía públicas sus acusaciones contra el jugador. En 2017 y nuevamente en 2022, la pareja del futbolista apareció en medios de comunicación exigiendo que el actual jugador del Club Deportivo Garcilaso cumpliera con sus responsabilidades paternas. “Alexi Gómez, eres un cobarde. Sabes que tu hijo te necesita. Le has quitado la pensión y no lo visitas”, declaró entonces.

En 2024, su situación personal volvió a ser objeto de especulación pública cuando Ric La Torre sugirió una posible relación entre López y Jefferson Farfán.