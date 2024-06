Pedro Suárez Vértiz presentó a su hijo Tomás en su debut musical, gracias a la Inteligencia Artificial

El artista se hizo presente gracias a la tecnología y su hijo fue el más emocionado con lo que ocurrió. En redes sociales, compartieron el momento.

El fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz fue un duro golpe para los seguidores del cantante, quienes lloraron su partida. Pese a que el cantante tenía una enfermedad degenerativa que lo alejó de los escenarios, su presencia era tan fuerte que nadie olvidaba su legado.

Sin embargo, su hijo Tomás Suárez Vértiz ha querido seguir su legado y debutó como cantante. El 1 de junio, fue la primera presentación del hijo de Cinthya Martínez y vivió un emotivo momento que sus seguidores no han dejado de mostrar en redes sociales. Desde el inicio, el joven ha dejado en claro que continuará el legado de su padre, pero a su vez hará música propia.

Para este momento tan especial, la Inteligencia Artificial hizo lo suyo y pudo tener ‘presente’ a su padre en su debut musical. En la presentación del show de Tomás, se pudo escuchar la voz de su padre, Pedro. En este emotivo momento, el fallecido cantante hablaba de los recuerdos que el público tiene de él y que una persona no muere hasta que se le olvide.

La IA logró que Pedro Suárez Vértiz presente a su hijo en su debut como cantante. (Infobae/Difusión)

“La gente cree que cuando uno muere se ve y se acaba todo, eso no es así. Uno se queda en la gente que lo ama, se queda en sus canciones, se queda en sus recuerdos, se queda en el amor de su familia, se queda en el cariño del público. Uno solo muere cuando se le olvida, ahora lo entiendo todo”, se oye a la voz generada por la Inteligencia Artificial.

Seguido, le dedica palabras a su hijo y asegura que es una estrella que está lista para brillar. Por ello, le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida y terminar presentándolo en el escenario. Un emotivo momento que fue capturado por sus miles de seguidores.

“Sé por qué me pediste venir a este mundo, eres mi hijo, mi legado. Vienes para entregarles a todos ustedes más amor, más música, más vida. Desde lo más alto, estoy feliz por tu éxito y quiero que brilles con luz propia, felicitaciones, mi hijo, te amo con toda mi alma. Con ustedes: tomas Suárez Vértiz”, finaliza la voz del recordado Pedro Suárez Vértiz.

El artista se hizo presente gracias a la tecnología y su hijo fue el más emocionado con lo que ocurrió. En redes sociales, compartieron el momento.

Tomás Suárez Vértiz reveló detalles de la última noche con su padre

Tomás Suárez Vértiz compartió en el programa Vida y Milagros de Milagros Leiva detalles sobre los últimos momentos de su padre. Durante la entrevista, Tomás mencionó que durmió junto a su progenitor en sus últimos días, ya que la familia había salido de viaje. En una de esas noches, el cantante falleció.

“Yo gracias a Dios dormí junto a mi papá y bueno, él se fue conmigo, con alguien presente a su lado. Él nunca estuvo solo”, dijo Tomás, subrayando que siempre había alguien con el intérprete de ‘Lo olvidé’. “Nunca estaba sola”, agregó.

Tomás Suárez Vértiz afirmó que la presencia de un miembro de la familia en el momento del fallecimiento del recordado ‘Pedrito’ le brinda tranquilidad. De no haber sido así, no estaría tan sereno como se siente ahora.

Tomás Suárez Vértiz habla de los últimos minutos de su padre y asegura que nunca estuvo sin su familia. | Difusión/Captura YouTube

“Yo me siento bien por eso, sería otra persona si no hubiese estado yo o cualquier miembro de mi familia presente. Quizás estaría en una depresión absoluta, se fue sin sufrimiento, pero claro, también tengo mis creencias. A mi papá lo siento más presente que nunca, cada cosa buena que nos pasa es gracias a él, cada cosa que no nos pasa es gracias a él”, expresó el joven de 19 años. Además, reveló que desde ese entonces, colibríes aparecen en su hogar, evocando una canción que su padre le dedicó a su madre, ‘Me elevé’.