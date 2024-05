Julio Velarde: “Me parece realmente penoso estar discutiendo con el ministro de Economía José Arista”

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú.

Réplica. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, descartó esta mañana haber tenido una disputa con el ministro de Economía José Arista, quien le pidió hace unos días escuchar la solicitud del MEF y ser más proactivo en reducir la tasa de interés del BCRP.

“No he tenido ni tengo ningún enfrentamiento con el ministro de Economía, ni pienso tenerlo, y me parece realmente penoso estar discutiendo con el ministro (José Arista). No creo que se vea bien”, indicó esta mañana durante el evento Summit 2024 organizado por El Comercio.

Recordemos que hace una semana, el jefe de la autoridad monetaria del país, en su participación en el XV Simposio de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), criticó al Congreso por sus leyes promovidas en materia económica y señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no tiene la capacidad de discrepar a las decisiones que se toman desde el Parlamento. Ante ello, pidió “recuperar el manejo técnico” en el sector.

Enterado del hecho, José Arista no eludió el pronunciamiento de Velarde y optó por pedir que el BCR acepte la solicitud del MEF para reducir la tasa de interés y que a futuro puedan “trabajar juntos”.

“No quiero entrar en polémicas [...] A Julio [Velarde] yo le respondería que debería escuchar el pedido del ministerio y nuestro pedido, es que sea más proactivo en reducir la tasa de interés del BCR. Nosotros vemos que la tasa de interés real es bastante alta y eso no ayuda a reactivar la economía con la velocidad que nosotros quisiéramos. Necesitamos mover más el mercado hipotecario, mover más el mercado crediticio, entonces deberíamos trabajar juntos”, indicó.

Los dos jefes máximos de las instituciones más vitales tras la recesión de 2023 en Perú tuvieron comentarios sobre alrededor de las gestiones de el MEF y el BCR. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/MEF/Andina/World Economic Forum/Faruk Pinjo

Julio Velarde: “la tasa de interés no define el crecimiento”

Durante su exposición, el banquero recordó que actualmente la tasa de interés del Perú (5,75%) es muy baja, incluso por debajo de potencias como Japón, Canadá y Estados Unidos. Debido a la inflación elevada, argumentó que los países optaron por sus tasas de interés monetaria. Lo mismo replicó la región: México, Chile, Brasil y Colombia, cuyas tasas sobrepasaron los dos dígitos, no obstante Velarde resaltó que la tasa de nuestro país fue la que menos subió.

“La tasa de interés de Perú frente al resto de América Latina ha sido la más baja desde el Covid que llegamos a 0% o 0,25%”, indicó.

BCR redujo la tasa de interés de referenciaa 5,75%. - Crédito Composición Infobae/BCR/Andina

Julio Velarde y su perspectiva de las elecciones: “No hay partidos políticos”

Velarde también realizó una crítica sobre las reglas actuales de cara a las próximas elecciones presidenciales 2026 debido a que en el Perú no existe, a su consideración, organizaciones políticas.

“No hay partidos, si queremos realmente candidatos buenos va a tomar tiempo organizarse. Se han dado un conjunto de reglas como si efectivamente funcionaran partidos y no hay partidos. Todas las normas son si efectivamente hubiera partidos serios. No es como lo que uno ve en otros países o lo que teníamos incluso en el pasado”, indicó.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que hasta el 7 de mayo del 2024 hay 27 partidos políticos con inscripción vigente. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Por su parte Felipe Ortiz de Zevallos, fundador de Apoyo, también participante del Summit señaló que más de seis o siete partidos en un país implica un desorden político. “La idea de que podamos tener 30 candidatos generará que, en vez de una cédula electoral, será una especia de sábana electoral. Cómo nos aseguramos de que no vuelvan a entrar personas como lo que estamos viendo en el Congreso”, anotó.

Por otro lado, el jefe del ente emisor cuestionó el cambio constante de ministros de Estado, lo que perpetúa la inestabilidad en el país.

“Yo desde que soy el presidente del Banco Central tengo como 20 ministros de Economía y es bastante inusual. En los países es normal que ente un ministro y dure un Gobierno. Acá cambiamos en una frecuencia inusitada”, manifestó.

Dina Boluarte y Julio Velarde se reunieron hoy

Esta mañana, la presidenta de la República Dina Boluarte y el jefe del Banco Central de Reserva del Perú Julio Velarde se reunieron en Palacio Gobierno desde las 10:30 a.m.

Dina Boluarte y Julio Velarde en reunión en Palacio hoy jueves 30 de mayo. Foto: Presidencia

El encuentro duró alrededor de una hora y media. Al término, ambos optaron por no declarar a los periodistas que aguardaban atentos tras la convocatoria de prensa que invitó Palacio. Infobae Perú pudo conocer que el vocero de la Presidencia Freddy Hinojoza comunicará detalles de la coyuntura a las 7:00 p.m.