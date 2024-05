Christian Domínguez y su mensaje a Pamela Franco tras ser relacionado con Karla Tarazona: “No le debo explicaciones”

Christian Domínguez asegura que no le debe explicaciones a Pamela Franco.

Christian Domínguez ha sorprendido con sus recientes declaraciones sobre la relación mediática que mantiene con su expareja Karla Tarazona. En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, el cumbiambero afirmó que tanto él como la mamá de su segundo hijo seguirán con su “telenovela” porque les conviene y, según él, no afecta a nadie. Esta afirmación llega en medio de su integración como conductor del programa ‘Préndete’.

El cantante, conocido tanto por su carrera musical como por su vida personal, no se muestra preocupado por las opiniones externas acerca de la relación cercana que mantiene con la conductora de televisión, esto pese a que en el pasado terminaron mal su relación sentimental por una infidelidad que él cometió al involucrarse con Isabel Acevedo.

“Prácticamente, jugamos con el tema, si al final nos conviene si lo quieren llevar por ese lado. ¿Que no nos conviene? ¿en qué no nos conviene? En nada, porque a mí no me afecta en nada. Yo digo si no nos afecta y no afecta a nadie entonces lo hacemos y nos reímos del tema”, comentó.

Pamela Franco niega que Christian Domínguez duerma en su casa.

Christian Domínguez fue recientemente cuestionado por utilizar la camioneta de Karla Tarazona para asistir a una conciliación con Pamela Franco, su última pareja y madre de su hija. Este hecho generó comentarios y especulaciones sobre la relación entre los tres. Sin embargo, el cantante fue claro al respecto, afirmando que no siente la necesidad de dar explicaciones sobre sus acciones.

En ese sentido, el ex panelista de ‘América Hoy’ señaló que no le debe ninguna explicación a Pamela Franco, su última pareja, sobre lo que él decide hacer con su vida. “Ella maneja su vida y yo manejo la mía, no hay que dar ningún tipo de dar explicaciones o justificaciones. Las madres de mis hijos siempre van a tener mi ayuda incondicional”, sostuvo.

Como se recuerda, Christian Domínguez y Pamela Franco terminaron su relación en febrero de este año, esto luego que se diera a conocer que el cantante le fue infiel con otra mujer, y es que fue grabado mientras la subía a su camioneta para posteriormente tener intimidad con ella en su vehículo.

Christian Domínguez y Karla Tarazona pasan la noche juntos, según 'Magaly TV La Firme'. | Composición/Infobae

Christian Domínguez amenaza a integrante de Hermanos Yaipén

Javier Yaipén, uno de los fundadores del grupo, emitió fuertes declaraciones respecto al éxito musical de su excompañero, Christian Domínguez, después de su salida del colectivo de Monsefú. “Tuvo ‘Mi estrella’ y ‘Aquí sin tu amor’ y luego nunca más ha tenido un éxito”, comentó.

“Dime tú un éxito que haya tenido Christian Domínguez. Después de salir de Hermanos Yaipén ellos no han tenido otro éxito”, señaló el empresario musical, dejando en claro su descontento con la trayectoria artística de su excompañero.

A estas críticas se sumó José Carlos Orejuela, otro integrante de Hermanos Yaipén, quien cuestionó las habilidades vocales de Domínguez. “‘Una rosa lo sabe’ no la cantaba él, la balbuceaba, a mí no me gusta cómo canta, eso no es novedad”, afirmó.

Christian Domínguez reacciona con advertencia ante críticas de Hermanos Yaipén. | Captura/Panamericana TV/Facebook Jose Carlos Orejuela

Sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron la reacción de Christian Domínguez. En una entrevista para el programa ‘Todo Se Filtra’, el cumbiambero lanzó una contundente amenaza dirigida específicamente a Orejuela.

“Él es una persona indeseable y algún día hablaré con él. Yo estoy seguro de que Dios me va a dar la bendición de podérmelo encontrar en persona. Yo lo voy a encontrar algún día, es la única persona que yo voy a encontrar. Tengo que tener la suerte que pase eso. Él sabe que yo estoy esperando el gran día, que todos los demás hablen de mí, pero de él, a él lo voy a encontrar algún día, dile eso de mi parte”, declaró visiblemente molesto.