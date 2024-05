Magaly Medina y su respuesta a Andrea Llosa: “Mi programa es el más visto y más vendido, eso genera envidia”

Magaly Medina responde a Andrea Llosa.

Magaly Medina ha evidenciado su distancia de Andrea Llosa en más de una ocasión y cada oportunidad que tiene para poder dirigirse a ella no la desaprovecha. Es así que, recientemente, la popular ‘Urraca’ estuvo envuelta en diversos dimes y diretes con Ely Yutronic por haber expuesto su pasado en televisión, acción que a la periodista de ATV Noticias no le agradó.

Este suceso ha generado diversos comentarios de personajes públicos y usuarios en redes sociales. Entre ellos, Andrea Llosa quien arremetió contra su colega. En una entrevista que le realizó Fernando Díaz, la conductora de ‘Andrea’ mencionó que Medina es muy hermética con su contenido, por lo que le molestaría que más personas hicieran lo mismo en su canal.

“Lo que pasa es que a ella le molesta que yo me meta en temas de farándula cuando yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Yo al final puedo tocar los temas que yo quiero y cuando son temas que tienen que ver con mi contenido”, expresó al inicio Llosa.

Seguido, expresó que la ‘Urraca’ haría su queja si es que ella toma a algún personaje de la farándula local, pero pese a ello no se limita. “Todo lo que tenga que ver con temas legales, yo los toco, entiendo que a Magaly eso no le gusta y ahí es cuando ella salta y pitea. Y a mí no me importa, yo igual lo voy a seguir haciendo”, sentenció.

Por otro lado, criticó la forma en la que Magaly hace contenido, con el que muchas veces ha hablado mal de las personas. “No voy a responder de una manera diplomática porque la verdad no me interesa, pero ella tiene un programa de televisión y si le da la gana habla mal de la gente, le encanta hablar mal de todo el mundo. Es parte del business que tiene”, sentenció.

Magaly Medina defiende su espacio y éxito

La esposa de Alfredo Zambrano no se quedó callada y se refirió a estas declaraciones. En un inicio, mencionó que no responderá a todos los que se van contra ella, porque se encarga de elegir a sus ‘enemigos’.

“Yo elijo a mis enemigos, ellos no me eligen a mí. Yo elijo a quién contestar, que se pongan en la cola”, expresó en conversación con Trome.

Por otro lado, dejó en claro que no hace amigos en las redacciones, sino que se enfoca en lo suyo que es trabajar y dar contenido de calidad. “Toda la vida que he trabajado en los canales no he ido a hacer relaciones públicas, ni siquiera en este canal donde me inicié hace 26 años. Magaly TV es una burbuja, trabajamos metidos en nuestras oficinas y no nos interesa lo que pasa alrededor. A mí me contratan para hacer rating, no para hacer amigos en los canales (...) hay que aclarar que el canal me da su apoyo permanente, cómo no hacerlo”, agregó.

Finalmente, puso el pecho por su programa y aseguró que es el más exitoso de su canal, razón por la que sus colegas podrían tener ‘envidia’ de ella. “Magaly TV La Firme es el programa más visto de su programación y el más vendido también. Somos un producto comercial líder y sin duda, eso debe generar celos y envidias en aquellos que no logran dar la talla de lo que el canal necesita”, acotó.

Incluso, resaltó que hay ocasiones en las que el rating que tiene no es el mejor, pero siempre busca la forma de sobresalir. “Eso es la excepción. Mi rating está en los dos dígitos, es lo normal, pero desde siempre los ‘odiadores’ viven esperanzados en que mi rating caiga. Me da risa y si mi rating baja, lo subo”, finalizó.