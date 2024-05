Melissa Klug y la contundente respuesta que dio sobre Abel Lobatón por decir que la hizo famosa. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. La empresaria Melissa Klug reapareció en televisión como invitada en el programa de Ethel Pozo, ‘América Hoy’, el 20 de mayo. La popular ‘Blanca de Chucuito’ fue consultada sobre varios temas familiares y la polémica en torno al fin de su relación con Jesús Barco. Sin embargo, lo que sorprendió fue su respuesta al padre de su hija Samahara, Abel Lobatón, afirmando que gracias a él ella se volvió famosa. ¿Qué dijo?

Ante ello, Klug restó importancia a las recientes declaraciones de su expareja, quien afirmó que la expareja de Jefferson Farfán no era conocida en la prensa de espectáculos antes de su relación, ya que él era un personaje público debido a su carrera como futbolista. En el programa, Klug mencionó que no ve necesario responderle a Lobatón.

“¿Responderle a Abel Lobatón? Ahorita para qué, que él siga hablando, si pasa algo él me puede llamar o lo puedo llamar para hablar de nuestras hijas, pero después, no es mi amigo, no lo llamo a preguntar cómo está”, sostuvo Melissa, dejando a todos en el set asombrados con la respuesta. Ya que, siempre daban a entender que la expareja mantenía una buena relación.

Melissa Klug responde a Abel Lobatón luego de referirse a peleas públicas de Samahara Lobatón. América Hoy.

Vale recordar que, Abel Lobatón confesó que le fue infiel a Klug, justificando su comportamiento por la inmadurez y la popularidad que tenía en ese entonces. “No me arrepiento de nada, en realidad, pero definitivamente el peso de la juventud y ser popular afectó. Todo fue a temprana edad. Imagínate”, expresó Lobatón en entrevista para ‘El flaco Granda’.

Melissa Lobatón envía consejo a Samahara Lobatón sobre declaraciones que da Abel Lobatón sobre ella

Por otro lado, Melissa Klug también subrayó que Samahara Lobatón no debería referirse a asuntos personales de su hija Samahara Lobatón. Klug sostuvo que es la exchica reality, quien debería comunicarse con su padre y pedirle que se limite en sus entrevistas: “En ese caso es Samahara la que debería hablar con su papá para decirle que se limite en sus entrevistas a hablar de un tema privado, es su hija, ¿no?”, comentó.

Abel Lobatón se refiere a pelea de Samahara Lobatón con Bryan Torres.

Melissa Klug habló de la violencia que vivió Samahara Lobatón con Bryan Torres

Durante la entrevista, Klug habló sobre la situación de su hija, Samahara Lobatón, quien está embarazada y recientemente se separó de Bryan Torres. “Como siempre he dicho, lo que pueda hablar con mi hija lo voy a decir en mi casa. Ella está disfrutando de su embarazo, no sé si tanto disfrutando porque se la ha pasado fatal, con náuseas”, comentó Melissa Klug, mostrando su cautela al abordar el tema delicado.

Como se sabe, Lobatón ha sido noticia por las constantes peleas con Torres, el padre de su segundo hijo. “Tiene como 5 o 4 meses, 4 y medio”, precisó Melissa Klug, quien ha estado apoyando a su hija durante estos momentos difíciles.

Melissa fue consultada por cómo reaccionó en aquellos momentos donde Samahara vivía estos conflictos con Bryan Torres. “Qué puedo hacer en ese momento”, preguntó. “Ella era la que estaba teniendo la relación con él, si yo me meto las terceras personas siempre salen sobrando, porque por ahí ellos se amistan o regresan, entonces...”, señaló la pareja de Jesús Barco, quien dejó en claro que siempre apoyó a su hija, pero trató de mantenerse al margen de la relación para evitar peleas entre ellas.