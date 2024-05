Yola Polastri sufre infarto cerebral y la internan en UCI: Seguidores expresaron su pesar en redes sociales

Yola Polastri sufrió infarto cerebral y se encuentra grave en UCI | Magaly Tv: La Firme

Los seguidores de Yola Polastri reaccionaron a la reciente noticia de que la animadora infantil fue internada en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tras sufrir un infarto cerebral. En la edición del miércoles 15 de mayo, de ‘Magaly TV La Firme’, el hermano de la exconductora, Augusto Polastri, confirmó que hace tres días ella padeció este mal, por lo que tuvo que ser llevada con urgencia al hospital.

El familiar de Yola Polastri contó que ella se encuentra en recuperación y que aún no ha despertado; permanece sedada.

“Su estado es un poquito delicado. Está en UCI hace ya dos, tres días. Ha tenido un pequeño derrame. Ahorita está en recuperación. Está sedada; está durmiendo. Hoy día en la mañana no ha despertado. Se le ha subido un poco la presión y tiene que esperar cuatro, cinco días, para que esto desinflame todo y esperemos buenos resultados”, indicó.

Agregó que la animadora infantil sí pudo despertar, según información que le hicieron llegar hasta el mediodía del miércoles 15 de mayo.

Sin embargo, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, aseguró que, hasta la noche de la fecha mencionada, Yola Polastri no despertó.

“La última información que tenemos es que ella no ha despertado. Ella todavía está en estado inconsciente y hacemos votos para que ella se recupere rápidamente de este infarto cerebral”, indicó.

Augusto Polastri hizo hincapié en que familiares de su hermana no pueden visitarla ni comunicarse con ella porque los médicos no permiten visitas.

“Sí (está consciente) porque ayer despertó. No sé si ahora en la tarde. Yo estoy hablando hasta las doce del mediodía. No se le puede ver, no hay comunicación, no hay visitas, no hay nada”, respondió.

En redes sociales, sobre todo en X (antes Twitter), los seguidores de Yola Polastri reaccionaron a la noticia con mensajes donde expresaron su pesar.

Seguidores de Yola Polastri lamentan que la animadora infantil haya sufrido un infarto cerebral. (X)

Los fanáticos de la exconductora de televisión desearon su pronta recuperación y reaccionaron con sorpresa a la lamentable noticia que confirmó su hermano.

En enero de 2024, Yola Polastri anunció su retiro oficial de los shows infantiles luego de haberse dedicado a esto durante 50 años. La ‘Chica de la Tele’ seguía ofreciendo puestas en escenas en cumpleaños, bodas, aniversarios y eventos corporativos. “Estoy jugando mis últimos partidos”, declaró la figura de la televisión.

En una entrevista con un medio local, la conocida personalidad televisiva precisó que seguirá ofreciendo espectáculos privados que le demanden poco esfuerzo.

En ese momento, la presentadora infantil también había anunciado un concierto para el 3 de febrero, titulado ‘Hola Yola Rocker’, que se llevó a cabo en el coliseo Eduardo Dibos de San Borja. En este evento, interpretó sus canciones más emblemáticas como ‘La Gallina Turuleca’, ‘Mi Ranchito’ y ‘El Eco’, entre otras.

La artista expresó su agradecimiento a las generaciones de niños y adultos que han respaldado su carrera a lo largo de los años, brindándole el amor y el apoyo necesarios para continuar su labor artística.

Yola Polastri, originaria del distrito de Lince y graduada del Colegio Santa Rosa de Lima, mostró su talento artístico desde una edad temprana. Fue reconocida con una beca para estudiar ballet en Miraflores bajo la dirección de Diana Kané y Fanny Dreyfus, además de recibir formación en danza moderna con el ballet Trudy Kressel.

Simultáneamente, desarrolló su interés por la actuación al participar en el Club de Teatro de Lima. A los 17 años, comenzó su carrera en Panamericana Televisión, participando en diversos programas y telenovelas junto a figuras destacadas como Ofelia Lazo, Saby Kamalich y Ricardo Blume, entre otros.

Desde 1972 hasta 1994, Yola Polastri fue conductora de programas infantiles en Panamericana Televisión, siendo especialmente reconocida por su participación en “El Mundo de los Niños”, que más tarde se transformó en “Los Niños y su Mundo”, y finalmente consolidó su éxito con el programa “Hola Yola” en América Televisión.