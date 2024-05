Giacomo Bocchio sueña con un programa de televisión propio: “Al estilo '20 lucas'”

El cocinero y jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ está contento con su paso por la TV peruana y no descarta llevar sus proyectos personales a este espacio. | YouTube

Giacomo Bocchio ofreció una entrevista a Giancarlo Granda en su canal de YouTube, en donde habló de diversos temas, entre ellos su paso por El Gran Chef Famosos y su crecimiento en el mundo digital. En la charla el chef sorprendió al revelar algunas ideas que tiene en mente y que quisiera que se hicieran realidad.

En la conversación, el entrevistador le consultó si es que le gustaba la televisión, pues muchos han optado por contenido de streaming y se han alejado un poco de lo tradicional. Al respecto, el cocinero confirmó que está contento con lo que hacen en la pantalla chica.

“Me gusta mucho lo que estamos haciendo ahorita (El Gran Chef Famosos), no me gusta la tele como tal, lo que hacemos sí”, comentó al inicio.

Tras ello, expresó que está enfocado en el mundo digital y su propio proyecto en YouTube. Comentó que lo que está poniendo a disposición del público está teniendo buen recibimiento. “Lo que me gusta es hacer mi canal de YouTube que lo tengo claro. Estoy muy enfocado en culturizar, en acercar conocimientos que para mí son cotidianos, porque es mi oficio, pero que al peruano le gusta saber y está funcionando, nos está yendo muy bien, el canal está creciendo”, acotó evidentemente contento.

Por otro lado, Granda consultó a Bocchio si tenía en mente en algún momento llevar su contenido de redes sociales a la televisión. En ese momento, el cocinero confirmó que si es un deseo que quisiera hacer realidad y recordó el programa ‘20 lucas’ de Mauricio Fernandini, afirmando que le gustaría hacer un formato como ese en algún momento.

“Me encantaría (llevar mi canal a TV). Me gustaría que vuelva algo así como antes, había 20 lucas que había cocina, con un presupuesto ajustado, había visita al mercado, Me gustaría poder llegar a algo así que tenga que ver con mercado, con temas sociales y al mismo tiempo cocinar y poder culturizar”, expresó.

Finalmente, aseguró que de tener su espacio, no sería a diario, porque conoce el tirmo de grabación y no podría lograrlo. “Tal vez no un programa de todos los días porque es bien matado. Una vez por semana o sábados y domingos, algo así”, finalizó.

Giacomo Bocchio, quien ha ganado notoriedad como miembro del jurado en el programa ‘El Gran Chef Famosos’, hace poco estuvo envuelto en un escándalo tras acusaciones de homofobia y transfobia. Estas afirmaciones surgieron luego de que el influencer Josi Martínez revelara a través de sus redes sociales una supuesta relación laboral tensa con Bocchio dentro del contexto del concurso de cocina de Latina TV. En respuesta a estas acusaciones, el chef sostuvo una entrevista con el conocido ‘Flaco’ Granda, en la cual reiteró su postura conservadora frente a los cuestionamientos.

A lo largo de la entrevista, el cocinero reflexionó sobre las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera tanto en el ámbito culinario como en su faceta de personalidad televisiva. Remarcó que, a pesar de los diversos comentarios negativos, su habilidad como chef nunca ha sido cuestionada. “Pueden decir todo de mí, ¿pero que yo sea un mal cocinero? Difícil que me lo digan”, afirmó con confianza.

El chef procedió a mencionar el incidente con Josi Martínez, quien tras ser eliminado del programa, propició que Bocchio fuera blanco de críticas en las redes, siendo tildado de racista, clasista, homofóbico y transfóbico. El jurado clarificó su perspectiva sobre la orientación sexual de las personas, indicando que no tiene inconvenientes con las mismas, siempre y cuando no involucren a menores de edad. “Cada uno tiene su orientación, mientras no te metas con un niño haz con tu cuerpo lo que quieras. A mí lo que no me gusta es que me avasallen con una ideología por encima”, explicó.