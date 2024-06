Magaly Medina se identificó con el antes y después de Ana Paula Consorte: “Tuvo un pasado como el mío”

Magaly Medina se identifica con él antes y después de Ana Paula Consorte: “Tuvo un pasado como el mío”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Una conexión inesperada. En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ del 6 de junio, la conductora Magaly Medina sorprendió a su audiencia al hablar sobre Ana Paula Consorte y sus cambios físicos a lo largo de los años. La periodista incluso se identificó con la brasileña debido a sus múltiples retoques estéticos.

“Bueno, es otra definitivamente. O sea, había tenido un pasado como el mío. Físicamente, quiero decir, quiero decir físicamente, porque yo jamás me metí con un hombre casado. Nunca, no, no. En mi escala de valores, eso no pasa, no pasa. Pero sí, otra, lógicamente, si ella quería incursionar en la televisión, incursionar en lo que era el campo artístico, definitivamente tuvo que corregir algunas cosas”, comentó Magaly entre risas de la pareja de Paolo Guerrero.

“La nariz, los cachetes, eso otra definitivamente. Y los cambios que se ha hecho la hacen ver muy guapa hoy en día. O sea, le han asentado. Claro, nadie ha sido, pues a los 25 años nadie es yo. Era terrible también tener una nariz horrible. Ah, bueno, no tan horrible. Pero bueno, todo el mundo. La cirugía plástica es algo que ha ayudado a muchas a corregir ciertas cosas”.

Ana Paula y su pasado de reina de belleza

El programa ‘Magaly TV La Firme’ no se limitó a mostrar la transformación física de la modelo brasileña, sino que también reveló detalles de su vida personal, incluyendo su controvertida relación con otro futbolista antes de conocer a Paolo Guerrero.

La periodista recordó que Ana Paula saltó a la fama en Brasil a los 18 años tras ganar el concurso de belleza ‘Miss Novo Hamburgo’. Sin embargo, en 2013, su carrera se vio afectada cuando los medios brasileños informaron sobre su relación extramatrimonial con Maicosuel, exjugador del Botafogo de Brasil.

Producto de esta relación, Consorte quedó embarazada, pero el futbolista exigió una prueba de ADN para confirmar su paternidad. Maicosuel afirmó que la modelo solo buscaba fama y reconoció haber sido infiel a su esposa, con quien luego fortaleció su relación. “Con un ligero arreglo, pues ella ha logrado ser, porque es una mujer muy guapa, además tiene un cuerpo bastante estilizado, es alta, tiene porte de modelo, entonces eso no le podemos quitar”, acotó.

Ana Paula Consorte sigue en hotel de concentración

Según ‘Magaly TV La Firme’, la modelo brasileña Ana Paula Consorte actualmente se estaría hospedando en una suite del hotel en San Isidro, donde también se aloja la selección peruana para su concentración, con un costo aproximado de 900 dólares por día.

Aunque se rumoraba que Ana Paula regresaría a Brasil sin una fecha definida de retorno tras recibir el permiso, la periodista confesó que, según fuentes cercanas, la pareja estaría cerca de reconciliarse y que el viernes la veremos en el partido junto a sus tres hijos.

“Algunas fuentes consultadas, porque en los hoteles las paredes tienen oídos, nos han contado que ellos se habrían reunido, una reunión donde las aguas se habrían calmado. Así que ni siquiera nos preocupemos porque el viernes, en el partido de mañana, es muy probable que la veamos bien sentada ahí con sus hijos viendo jugar a Paolo”, concluyó la conductora.

