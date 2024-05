¿Quién es el esposo de María Grazia Gamarra y qué tipo de negocio tienen juntos?

María Grazia Gamarra y Heinz André Gildemeister tuvieron a su primera hija en el 2018. (Foto: Captura de IG)

La historia de amor entre María Grazia Gamarra y Heinz André Gildemeister es muy peculiar. Ellos empezaron a salir en el año 2009, cuando ambos tenían 18 años; sin embargo, este primer romance no duró mucho, lo que ocasionó que ambos realicen su vida por separado. No fue hasta el año 2015 que se volvieron a reencontrar y protagonizaron un ampay.

En aquel entonces, las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ dieron a conocer este romance y tres años más tarde, la pareja anunció el nacimiento de su primera hija. Luego, ellos decidieron unir sus vidas en matrimonio, para finalmente consolidar su relación con una segunda pequeña.

¿Quién es Heinz Gildemeister, el esposo de María Grazia Gamarra?

Su nombre completo es Heinz André Gildemeister Arraya. Él es hijo de dos tenistas reconocidos, la peruana de origen argentino Laura Arraya y Heinz Gunter Gildemeister Bohner, un chileno que se nacionalizó peruano.

Al no ser un personaje público, prefiere mantener su perfil de Instagram en privado. De acuerdo a cuenta de LinkedIn, fue profesor de tenis y, desde 2018 se desempeña como CEO de Passline Perú, una plataforma virtual de eventos como festivales de música, fiestas, conferencias, workshops, entre otros.

María Grazia Gamarra ha revelado en diferentes entrevistas que se lleva muy bien con su esposo, aunque no comparten la misma dieta, esto debido a que él no es vegetariano como ella. “Yo no como un animal por una cosa de convicción, pero mi hija, mi esposo, mi familia come carne”, comentó.

María Grazia Gamarra y Heinz André Gildemeister tienen cinco años de casados y dos hijas. (Foto: Captura de IG)

¿Qué negocio tienen en común?

En el 2020, María Grazia Gamarra y Heinz Andre decidieron abrir un negocio juntos para afrontar la pandemia de COVID-19. Ellos apostaron por una empresa de crianza de gallinas y venta de huevos, ubicada en el pueblo de Sisicaya, en la provincia de Huarochirí, a las afueras de Lima.

“Yo siempre lo torturaba porque quería hacer algo nuevo. De pronto, él tuvo la genial idea y me dijo: ‘¿Huevos?’. Nos mudamos acá, nos instalamos aquí, viviendo otra realidad, donde se respira otro aire”, expresó la actriz.

La empresa que ellos fundaron lleva el nombre de Paraíso Inca y su marca de huevos es Webo. “Compramos las gallinas sin tener terreno, sin tener nada, porque las gallinas no llegan al momento, es un mes de espera”, dijo.

María Grazia Gamarra renunció a ‘Esto es Guerra por su familia’

María Grazia Gamarra no es parte de la temporada 11 de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Aunque su personaje, Macarena Montalbán, jugaba un papel principal en la trama, ella decidió no continuar en la exitosa serie para dedicarle más tiempo a su familia.

“Estaba pasando un momento difícil. Justamente por esto, porque no estaba en mi casa. Sentía que (mi hija) estaba sufriendo. Porque yo trabajaba me iba muy temprano y volvía tarde. Siempre llegaba cansada y de mal humor”, confesó.

Este escenario la impulsó a priorizar su bienestar familiar y buscar otras oportunidades laborales que le permitan una mayor flexibilidad y tiempo de calidad con sus seres queridos. “Mis respuestas siempre eran hacia ellas como que ‘Ya, pero es que estoy cansada”, recordó.

“Qué injusto para ellas, que su mamá después de no estar todo el día llegue a la casa y que, sin querer, los trate mal. Si no, que también soy un ser humano y estoy agotada. Y como no estoy, es peor porque me exigen más”, se sinceró.