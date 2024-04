Los últimos escándalos de Patty Wong, la exmodelo de Raúl Romero y dueña de conocida cadena de chifas

Patty Wong enfrenta denuncia por deuda de más de 100 mil soles | Magaly TV La Firme

La exmodelo y empresaria Patty Wong fue acusada de no pagar el alquiler de un establecimiento donde operaba su restaurante, conocido por su mismo nombre en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo con Henry Falcón, la dueña de la franquicia de comida chino-peruana mantiene una deuda de nueve meses de arriendo, la cual asciende a un aproximado de 100 mil soles.

“Desde el mes de agosto de 2023 que no me paga. No tengo respuesta de ella, yo necesito alquilar este lugar. Me está debiendo arbitrios, agua, luz. Al comienzo demoraba un poco en pagar, pero sí los cumplía. Ahora son meses que no lo hace”, detalló Henry Falcón al programa de Magaly Medina, demostrando que el local está abandonado y con llave.

Henry Falcón está imposibilitado de entrar al local. Por ese motivo, ha convocado a la empresaria a conciliar por la vía legal.

Ante la falta de respuesta de Patty Wong, quien parece haber desaparecido del mapa, su hermana Lucero Wong, exadministradora del restaurante, declaró que desconoce el paradero de la empresaria. “Ningún hermano sabe dónde está”, mencionó preocupada.

Patty Wong vuelve a estar en el centro de la polémica, y no es la primera vez. En el pasado, la empresaria fue objeto de duras críticas por haber despedido a sus trabajadores durante la cuarentena, y también enfrentó acusaciones de amenazar a su exesposo, Federico Barone.

Restaurante de Patty Wong, ubicado en San Juan de Lurigancho, se encuentra abandonado.

Extrabajadores de Patty Wong la denunciaron

En el 2020, durante la pandemia del COVID-19, Patty Wong recibió elogios por no haber despedido a los cocineros ni a los mozos, destacándose como una de las pocas empresarias que mantuvo el empleo de su personal en tiempos difíciles. Sin embargo, todo cambió cuando tres excolaboradores, entre ellos Ronald Arguiñago, denunciaron en el programa de Magaly Medina que sí fueron retirados de la empresa y que no recibieron una liquidación correcta.

En su defensa, la exmodelo indicó, en primer lugar, que ella no es la gerente del local donde los denunciantes laboraban. “No quiero echar culpables, pero la gerenta es Erika Wong, mi hermana”, dijo. Además, indicó que Ronald Arguiñago fue despedido antes de la cuarentena, pues hubo un robo en el local y este se realizó sin forcejeo de las puertas. “Él era una de las personas que tenía la llave”, sostuvo en redes.

El cocinero Ronald Aquiñago señaló que lo sacaron del restaurante cuando inició la pandemia.

Pelea con su hermana Erika Wong

Erika Wong desmintió a su propia hermana sobre el despido de los trabajadores del restaurante de Patty Wong. “Ella me dijo que era mejor que liquidé la empresa porque esto (cuarentena) tenía para tiempo (...) Hemos pagado la liquidación de todos, pero las últimas cuatro personas, las de mayor tiempo, ya no tuve cómo pagarles”, contó al programa ‘Magaly TV La Firme’.

Pero no solo eso, indicó que estaba enfrentada con Patty Wong por la franquicia. “Patty quería que yo firme un contrato donde ella tenía el 50% y me cobraba el 8% por la marca Patty. Luego me dijo que, terminando la cuarentena, debía sacar su marca, pero usted sabe que, sin marca, no puedo vender. Ella me amenazó (diciendo) que me iba a quitar la marca”, aseveró la empresaria.

Erika Wong afirmó que fue Patty Wong quien mandó a despedir a sus trabajadores.

Conflicto legal con su exesposo

En agosto de 2020, Patty Wong denunció públicamente a su exesposo, el empresario italiano Federico Barone, de haberla agredido física y psicológicamente. La empresaria mostró pruebas del episodio de violencia, en donde se escuchaba a su expareja, aparentemente, golpéandola en pleno estado de gestación.

En respuesta, Federico Barone compartió audios de la madre de sus hijas amenazándolo con enviarlo a la cárcel o sacarlo del Perú; asimismo, presentó fotos de la supuesta agresión que recibió por parte de Patty.

“¡Voy a hundirte! Te van a meter preso por todas las cochinadas que has hecho. A mí no me metas, porque el día que yo me voy contigo a la guerra, ese día, al día siguiente tú te vas a ir de este país. Conmigo no te metas”, se le escucha decir a Patty Wong.

Expareja de Patty Wong la acusó de dejar a su hija enferma para irse a Brasil.

Campaña con ‘Mis hijos no metas’

En julio de 2020, Patty Wong, empresaria y exmodelo, se convirtió en centro de atención en las redes sociales tras resurgir un video suyo apoyando la marcha del movimiento “Con mis hijos no te metas”, lo que provocó una ola de críticas hacia ella por su aparente postura ‘pro vida’ y su asociación con dicho grupo religioso.

Wong, ante el flujo de críticas, ofreció disculpas por apoyar al movimiento: “Pido perdón a las personas que en algún momento se sintieron ofendidas por un video que grabé hace 3 años o 4 años. Quiero aclarar que no pertenezco a ninguna religión, a ningún movimiento, menos a un movimiento que discrimine a las personas”, dijo en una historia en su cuenta de Instagram.