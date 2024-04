Tiago Nunes, a corazón abierto, explicó el motivo de su salida de Sporting Cristal: “Quería ser parte de algo que realmente tenga sentido”

El entrenador brasileño, ahora en Universidad Católica de Chile, contó cómo se dio su partida del cuadro 'celeste'. (Video: TNT Sports Chile)

Desde que se consumó la salida de Roberto Mosquera de Sporting Cristal a finales del 2022, la dirigencia decidió cambiar el rumbo de la dirección técnica para mirar el mercado brasileño. Luego de una exhaustiva búsqueda, optaron por contratar a Tiago Nunes, quien venía de dirigir a Ceará SC del Brasileirao, aunque sus principales éxitos radicaron en la Copa Sudamericana obtenida con Atlético Paranaense el 2018. Ahora, con el cuadro ‘celeste’ se le recuerda su buena campaña en la Copa Libertadores, llegando hasta el ‘play off’ de la Copa Sudamericana.

El actual entrenador de Universidad Católica de Chile tuvo grandes chances de continuar en el club peruano, pero apareció una tentativa oferta de Botafogo que, sumado a algunos temas familiares, hicieron que decida regresar a su país. En ese sentido, luego de alrededor seis meses desde que cortó su vínculo con la entidad ‘rimense’, salió a hablar y explicar cómo sucedió su partida.

“Tuve una buena primera experiencia fuera de mi país que fue en Perú, en Sporting Cristal. Dirigí por un año y tuve la oportunidad de renovar por uno más. Tuve que regresar a Brasil por temas personales y también por algunas cuestiones que yo veía que a corto plazo yo no conseguiría cambiar ahí en el fútbol peruano y que me costaría más tiempo adaptarme”, comentó en diálogo con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports Chile.

De la misma manera, el DT de 44 años admitió ser una persona impaciente y que quiere ver los frutos en el corto plazo, además de dar a entender que sus objetivos no iban acorde con lo establecido por la institución ‘bajopontina’.

“Yo soy un tipo que le gusta trabajar al largo plazo, pero también me gusta ver resultados inmediatos. Soy un poco impaciente en ese sentido. Cuando veo que no hay una oportunidad de conseguir algo importante dentro de un determinado tiempo, no veo el sentido de continuar. Quiero ser parte de algo que realmente tenga sentido, que se pueda lograr un crecimiento general del club y del equipo, pero también se puedan alcanzar resultados a nivel nacional e internacional”, sostuvo.

Tiago Nunes logró que Sporting Cristal luche en igualdad de condiciones con River Plate y Fluminense en la Copa Libertadores 2023. - créditos: AFP

Tiago Nunes consiguió algo que en el fútbol peruano era complicado: hacer que Sporting Cristal compita de igual a igual con equipos de talla internacional como River Plate de Argentina y Fluminense de Brasil en la fase de grupos, y también con un equipo boliviano como The Strongest. Esto sucedió luego de superar dos fases previas ante Nacional de Paraguay y Huracán de Argentina.

Lamentablemente, en la Liga 1, los ‘celestes’ no fueron regulares y se quedaron sin llegar a la final. Por tal motivo y ante la propuesta de Botafogo, el técnico decidió retornar a su nación. Empero, su paso por el ‘fogao’ no fue próspero, ya que obtuvo apenas cuatro triunfos en tres meses, perdiendo la chance del título 2023 y con un discreto inicio en el 2024.

Los malos resultados y los problemas con algunos jugadores provocaron la salida de Tiago Nunes de Botafogo. - créditos: TNT Sports

Joel Raffo sobre salida de Tiago Nunes de Sporting Cristal

Evidentemente, luego de su salida, el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, explicó que le hicieron un contrato por dos años a Tiago Nunes. “Era una situación, en determinado momento, previsible. Él tenía un contrato, y así lo confeccionamos dada la filosofía del club de mediano a largo plazo, por dos años. Gatillaba su segundo año de contrato al cumplimiento del objetivo deportivo que habíamos establecido. Este no se cumplió y no se hizo el segundo año”, señaló en entrevista para ESPN Perú.

No obstante, la aparición de la oferta de Botafogo y un asunto familiar hizo que el estratega nacido en Santa María disponga regresar a Brasil. “El club tuvo la intención de continuar con el proyecto. Llegamos a un principio de acuerdo en términos económicos y deportivos, pero en las últimas horas surgió el interés de un grande de Brasil y, considerando que tenía un tema particular y familiar, él decidió finalmente, quedarse allá y decidirse por la propuesta de Botafogo”, añadió.