Mariella Zanetti revela cómo su hija se enteró de que Farid Ode le fue infiel: “Me preguntó por qué le decían Fogatita”

Mariella Zanetti revela cómo su hija se enteró de que Farid Ode le fue infiel:(Captura: Estás en todas)

La actriz cómica peruana, Mariella Zanetti, compartió recientemente en el programa ‘Estás en Todas’ una experiencia personal dolorosa relacionada con la infidelidad de Farid Ode, el padre de su hija mayor, Gamille Ode. Durante la entrevista, Zanetti reveló que fue hasta que su hija alcanzó los 21 años que ella decidió contarle sobre lo ocurrido con su papá. ¿Qué pasó?

En un momento específico, la excomediante se refirió a cómo su hija se cuestionó el motivo detrás del peculiar apodo de su padre, ‘Fogatita’, dando pie a una revelación llena de sinceridad y humor a pesar de las circunstancias. “La infidelidad de Farid, claro, claro que me dolió, me dolió en su momento. Y tú sabes que mi hija recién a los 21 años se enteró de esto. Preguntó, ¿por qué a mi papá le dicen ‘el fogatita’?”, sostuvo en un inicio.

Mariella confiesa que su hija no sabía sobre ellos, pese a que pudo verlo por internet. “Yo, ¿qué no sabes? Así igualito fue. Pero él me juró y me recontrajuró que no, que no había pasado nada”, acotó la actriz, quien también comentó sobre la negación de Farid Odé frente a las evidencias de su deslealtad, lo cual generó en ella dudas a pesar de sus intentos por creer en su palabra.

Y bueno, después salió otro video donde con una chica con una bolsita que se dió a entender muchas cosas en mi carro. Y en ese momento, mientras que tú no veas el ‘chape’, el pico, tú no crees, pero ya te siembras las dudas”, agregó.

La conversación se extendió hacia la reflexión sobre el significado del amor y cómo este puede transformarse y presentar distintas facetas a lo largo del tiempo. Zanetti, con madurez, expresó que ya no considera a su ex como el ‘amor de su vida’. “Pero he aprendido con el tiempo que el amor tiene otras facetas y creo que no podría decirte 100% si estaba locamente enamorada, si era el amor de mi vida. Era un amor en ese momento y nada más”, argumentó.

Por otro lado, la exconductora destacó su esfuerzo constante con Ode por fomentar una relación positiva entre su hija y él, reconociendo las fallas de este último, pero también su amor y responsabilidad para con la joven de 21 años. “Yo quería que él siempre esté con su hija, por más defectos o errores que cometiera, yo quería que Gamille siempre tenga una relación con su papá”, sostuvo.

“Él es un papá que cumplió y que ama a su hija, sí, pero está lejos de ser un buen papá. Que se esfuerza el día a día, sí”, mencionó la artista sobre el papel de Farid como padre. Su hija ha sido el principal motor en su vida, y definitivamente hay una diferencia notable entre la Mariella antes y después de la llegada de Gamille.

Mariella Zanetti revela la relación que tuvo con Christian Benavides

En otro momento de la entrevista, Mariella Zanetti compartió emotivas palabras sobre su exrelación con Christian Benavides, fallecido tras una lucha contra el cáncer de estómago en 2010. La actriz, en una conversación para el programa ‘Estás en todas’, relató cómo su amor juvenil con el hermano de Jorge Benavides se transformó en una amistad duradera, a pesar de los desencuentros amorosos.

Zanetti recordó a Christian con cariño, destacando su nobleza y el impacto profundo que tuvo en su vida. “(Él) es una etapa de mi vida súper hermosa y lo recuerdo con mucho amor. Cuando dicen que todos los hombres son iguales e infieles, yo digo: a mí sí me han tocado hombres buenos. Christian era un caballero. Éramos muy jóvenes y cometimos ciertos errores que llegaron a distanciarnos”, expresó la actriz.