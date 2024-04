Sin necesidad de internet ni cuenta bancaria: ¿en qué consiste el plan piloto del dinero digital que impulsa el BCR?

Dinero digital respaldado por el BCR busca cubrir a la población no bancarizada. Foto: composición Infobae

Tomas un taxi, no tienes dinero en el bolsillo y preguntas al responsable del volante si tiene Yape o Plin. Vas a la bodega por un producto, no tienes efectivo, y la operación se repite. Esta simple práctica se ve a diario y solo revela que en los últimos cincos años, las billeteras digitales han registrado un crecimiento exponencial en el Perú. No en vano, las cifras muestran que 7 de cada 10 peruanos usan los aplicativos de los monederos más populares para transferir dinero.

Sin embargo, aún existe una brecha por cubrir: la población no bancarizada. De acuerdo con la reciente encuesta de 1000 Peruanos Dicen, 4 de cada 10 afirman que no tienen ningún producto bancario, una tarea aún pendiente por resolver en materia de inclusión financiera.

Frente a ese escenario, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) prepara un sistema único de dinero digital, cuyos primeros pasos se verán en julio como parte de un plan piloto. La misión es alcanzar al grupo de desamparados financieros, tal como se puede leer en la Circular No. 0011-2024-BCRP, Reglamento de Pilotos de Innovación de Dinero Digital.

“Los pagos digitales facilitan las transacciones económicas de la población. Sin embargo, dicha expansión se ha dado principalmente entre la población bancarizada, existiendo un amplio porcentaje de la población que aún no acceden a los pagos digitales”, señala la autoridad monetaria.

Dinero digital del BCR. Foto: Infobae/BCR

Países que implementan el dinero digital soberano

La institución rectora que preside Julio Velarde, junto a otros bancos centrales, han venido estudiando la utilidad del dinero digital como herramienta para fomentar el uso de los pagos digitales por parte de la población que utiliza únicamente el efectivo y que no tiene acceso a internet. Recordemos que el banquero señaló desde el Foro de Davos, que ve una moneda centralizada digital como una solución para las personas no bancarizadas.

“Si tenemos un récord de todas sus transacciones será más fácil que tengan acceso al crédito. Hemos visto a muchas fintech que quieren acceder a esta información”, indicó.

En la actualidad, el número de transferencias mediante billeteras digitales ha mostrado sendos crecimientos, sin embargo para concretar dichas transacciones de dinero se necesita, como mínimo, de una conexión a una red wifi o un plan de datos móviles. Es por eso que el BCR busca atacar esta problemática con una innovadora solución de la mano con el sector privado.

La aplicación del dinero digital respaldada por el Gobierno es usado por tres bancos centrales de países como Jamaica, Bahamas y Nigeria. De manera paralela, se está probando pilotos en 30 países como China, Brasil, Rusia, Corea del Sur, Sudáfrica e India, que tienen arquitecturas y definiciones diferentes.

Para hacer uso de una billetera digital como Yape, Plin, etc, se requiere conexión a internet. Plan del BCR busca cambiar dicho panorama de los pagos digitales. Foto: composición Infobae/Aarón Ramos

“Con chip del celular”

Entre los países que buscan soluciones que funcionen en áreas sin acceso a Internet o en casos de interrupción de la red, figura China, que ha estado avanzando con su yuan digital, aunque su dependencia de la tecnología blockchain y de Internet es evidente. Por ello, aún están en versión pilotos los pagos a través del chip del celular.

El Banco Popular del país asiático implementó una función que permite pagos fuera de línea o sin conexión a internet desde un teléfono con sistema operativo Android, incluso cuando los dispositivos están apagados. Por su parte, el Banco de Brasil, que depende del Estado, en una iniciativa conjunta incluirá esta funcionalidad en el piloto de Drex, para ampliar el acceso a servicios financieros a sus ciudadanos con difícil o ningún acceso a internet en áreas aisladas.

“Brasil es el más representativo de Sudamérica, está llevando a cabo un piloto, pero ellos tienen otro tipo de diseño y otros objetivos diferentes a los nuestros. Cada piloto responde a las específicas necesidades y al marco regulatorio legal que tienen en cada país”, enfatiza el Banco Central.

Aunque el modelo del BCR es distinto a lo implementado por esos bancos, el camino trazado es el mismo: utilizar el dinero digital para llegar a las zonas no bancarizadas del perú.

Al respecto, se ha considerado llevar a cabo experiencias Piloto utilizando dinero digital del Banco Central como una solución innovadora en el mercado de forma controlada. Esta medida contará con la participación del sector privado como distribuidor del dinero digital a la población, lo que permitirá obtener información y conocimiento de mecanismos seguros y eficientes para que las personas no bancarizadas puedan acceder a los pagos digitales. La duración del plan piloto es de un año calendario, que podrá ser extendido hasta por un año adicional.

Dinero digital del BCR: los objetivos del piloto

Promover modelos innovadores que fomenten el acceso y uso de pagos digitales en la población no bancarizada, utilizando dinero digital del Banco Central.

Evaluar soluciones de comunicación telefónica donde no hay internet para operar billeteras digitales.

Probar lineamientos de autenticación, conciliación de saldos y movimientos, de ciberseguridad, continuidad operativa y seguridad de la información.

Evaluar esquemas de experiencia de usuario y de enrolamiento (inclusive usando incentivos).

Analizar el efecto sustitución entre efectivo y dinero digital.

Evaluar la sostenibilidad de los casos de negocio de las empresas distribuidoras de dinero digital.

Identificar si las empresas distribuidoras de dinero digital pueden ser un canal para bancarizar a los usuarios finales.

El plan piloto busca ser un espacio de innovación que permita que el sector privado pueda operar ofrecer pagos digitales a personas no bancarizadas principalmente, enfatizó el BCRP a este medio.

¿En qué consistirá el plan piloto?

Infobae Perú pudo conocer cómo sería la dinámica, donde el BCR actúa como intermediario. La empresa que participa en el piloto es un distribuidor del dinero digital. Primero, pone dinero en el Banco Central, se crea una cuenta para generar y a partir de los fondos comienzan a distribuirse a las personas.

El objetivo son las zonas no bancarizadas, pero eso no quita el hecho de que cualquier persona lo pueda utilizar. Es decir, cualquier persona que tenga una billetera y tenga negocios en zonas no bancarizadas puede convenir en utilizar la billetera para hacer sus pagos. En otras palabras, una persona viene con su efectivo, se lo entrega a esta empresa y esta le genera un fondo en su billetera o app. Si depositaste S/100, vas a tener S/100 en tu billetera virtual.

En la normativa, el primer piloto apunta a las billeteras que están registradas con el Banco Central de Reserva y que ya tienen su plataforma definida. “La idea es que estas billeteras evalúen internamente su capacidad para llegar a las zonas no bancarizadas del Perú y puedan ofrecer el servicio de pagos inclusive cuando no exista Internet”, destacaron.

Es importante pero también difícil su implementación porque no todos tienen la tecnología para lograrlo. La idea central es que cada una de esta entidades evalúe al interno su capacidad para lograr este resultado.

Plan piloto del Banco Central de Reserva sobre dinero digital. Fuente: BCR

¿Qué empresas están aptas para participar?

Banco de Crédito del Perú (Yape)

EEDE tarjetas peruanas prepago (Ligo)

Caja Cusco (Wayki)

Financiera OH

Interbank (IzipayYa)

Prex (Prexpe)

Bitel (Bipay)

Financiera Efectiva (Efectiva tu Financiera)

APDE BIM (Bim)

Gmoney (Kontigo)

Todo este plan está inmerso en lo que se denomina el dinero digital soberano del BCR, debido a que todo el dinero estará en el Banco Central, pero nada tiene que ver con un bitcoin, donde la plata suele estar depositada en inversiones específicas que no necesariamente son las más seguras y en donde pueden registrarse caídas.

“En el piloto del BCR, todo el dinero va a estar en el Banco Central. Eso da seguridad a todo el sistema y le da posibilidades a las personas de llevar a cabo su pago”, indican.

El Banco Central recibirá solicitudes por parte de las entidades que cumplan los requisitos para ser pilotos hasta el 31 de mayo y realizará una evaluación de las solicitudes recibidas. La respuesta final se emitirá antes del 15 de julio del 2024.