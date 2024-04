¿Cómo evitar fraude o estafas al comprar tu casa?: Indecopi recomienda verificar antecedentes de inmobiliarias

Son 124 constructoras e inmobiliarias las que han sido multadas en lo que va del año. | Andina/indecopi

Según recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), para aquellos que buscan adquirir un inmueble, es vital revisar los antecedentes de la empresa inmobiliaria. A través de la plataforma en línea “Mira a Quien le Compras”, la entidad facilita información relevante sobre los proveedores sancionados previamente.

Además, existe una plataforma web habilitada por Indecopi para introducir reclamos por incumplimientos de la empresa inmobiliaria. “Frente a cualquier inconveniente, puede presentar un reclamo ante el proveedor a través del Libro de Reclamaciones (físico o virtual), y también a través de los canales de atención del Indecopi: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/”, difunde la entidad

Desde el 2019 hasta la actualidad, Indecopi ha sancionado a varias compañías del sector inmobiliario en Perú con multas que alcanzan los más de 21 millones de soles, indicando un reflejo de los numerosos inconvenientes que enfrentan los consumidores en esta industria. La entidad ha reportado un total de 1,589 sanciones a fecha de abril de 2022, demostrando la relevancia de las problemáticas en la compra y adquisición de inmuebles en el país.

Los problemas más frecuentes experimentados por los consumidores incluyen el incumplimiento de contratos, no reembolso de abonos, la no entrega del inmueble, defectos en los mismos y la atención no idónea del personal, según datos proporcionados por el Centro Especial de Monitoreo (CEMI) de Indecopi. Esta situación ha afectado a una considerable cantidad de ciudadanos, generando numerosos reportes y consultas sobre dificultades al tratar con proveedores del sector durante el año.

El sueño de la casa propia. ¿Cómo evitar estafas inmobiliarias? (Foto: El Peruano)

Empresas inmobiliarias más penalizadas

Entre las firmas más penalizadas en 2023 destacan Villa Club S.A.C., que encabeza la lista con una multa que asciende a más de S/1,2 millones, y COAM Contratistas con sanciones que suman S/515 mil. Estas sanciones, en su mayoría, han sido impuestas por problemas de idoneidad de los proyectos, la inclusión de cláusulas abusivas en contratos y por omisión en el deber de informar adecuadamente a los clientes. Otros nombres en esta lista incluyen a Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios S.A.C. y Inversiones Centenario S.A.A., con multas significativas por diferentes faltas.

Los Portales, una empresa ampliamente conocida en el mercado, también figura entre las más sancionadas del año, acumulando 13 multas que totalizan S/212 mil. Un dato relevante es la sanción impuesta por cláusulas abusivas en contratos de alquiler, demostrando la diversidad de infracciones que han llevado a estas sanciones millonarias.

Así mostró los resultados la herramienta de Indecopi | Indecopi

Indecopi declara legales penalizaciones por incumplimiento de pago

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha ratificado la legalidad de una cláusula de penalización en un contrato de compraventa inmobiliario, según detallan fuentes judiciales. Este fallo marca el fin de una controversia respecto a si dicha cláusula constituía o no un abuso hacia los consumidores, específicamente en el contexto de las dificultades financieras exacerbadas por la pandemia de COVID-19.

Este acuerdo contractual establece una compensación económica para la inmobiliaria en caso de incumplimiento de pago por parte de los compradores, con el objetivo de cubrir el riesgo de oportunidad perdida en la venta del inmueble. A pesar de las quejas de los consumidores, quienes argumentaron que una penalización del 30% del valor total del inmueble resultaba excesiva, la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi concluyó que la cláusula no presentaba desventajas ni condiciones abusivas tras una revisión minuciosa del contrato

El Indecopi destaca que en el sector inmobiliario se espera que el proveedor cumpla con las obligaciones asumidas en el contrato de compraventa. (Andina)

Este caso destaca la importancia de la comprensión bilateral de las condiciones contractuales en el mercado inmobiliario. Verónica Vergaray, directora del área de competencia y propiedad intelectual de PPU, y Álvaro Gonzales De La Cotera Chamochumbi, jefe Legal de Abril Grupo Inmobiliario, subrayan la relevancia de que tanto compradores como vendedores entiendan claramente las cláusulas acordadas, especialmente en operaciones financiadas directamente por la inmobiliaria, conocidas como crédito directo.

Este mecanismo de financiamiento representa una alternativa al tradicional sistema crediticio bancario y refleja los desafíos y riesgos asociados al ámbito inmobiliario, intensificados durante periodos de crisis como la pandemia.