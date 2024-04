Andrea Llosa responde si estaría dispuesta a abandonar ATV: “Me han llamado de otros canales”. | Instagram.

Andrea Llosa se refirió a los rumores sobre un posible cambio de casa televisiva. Ella no ha dudado en señalar que se siente bastante contenta en ATV, pues le dan la libertad de elegir sus contenidos y no existe algún tipo de censura.

Sin embargo, debido al largo tiempo que tiene en este canal, sus seguidores le han preguntado si en algún momento ha pensado en cambiar de emisora. La periodista tomó con humor esta consulta, pues considera que es normal que sus fans tengan curiosidad.

Asimismo, debido a que a fines del 2023 hubo cambios en ATV, le preguntaron si con frecuencia piensa en su estabilidad laboral, especialmente porque en más de una ocasión se ha peleado con Magaly Medina, quien ha dado a entender que su compañera tiene preferencias.

Andrea Llosa presenta a su nueva pareja en Instagram.

“Yo no ando pensando mucho en el futuro porque la vida cambia de un momento a otro y las situaciones se dan cuando tienen que darse y creo mucho en los tiempos”, fue lo primero que respondió.

En ese sentido, Andrea Llosa reveló que en algún momento otros canales de televisión se acercaron a ella para proponerle que se cambie de casa televisiva. “Sí me han llamado y siempre he decidido quedarme en ATV porque me siento bien acá y mientras me sienta bien en un lugar, no me muevo”, respondió.

Sin embargo, tiene claro que no siempre estará en este canal, y es que sabe que en cualquier momento su situación puede cambiar. “Igual uno nunca sabe dónde se va a quedar, pero por ahora ATV es mi casa, me tratan bien. Soy libre en decir lo que yo quiera, no hay censura, manejo mis contenidos. Todo perfecto”, finalizó.

Andrea Llosa habla de su rivalidad televisiva con Magaly Medina en entrevista con Verónica Linares.

¿Quién la nueva pareja de Andrea Llosa?

Andrea Llosa ha encontrado el amor en Pablo André de Vinatea, un arequipeño que reside en los Estados Unidos desde junio de 2022. Según lo compartido en las redes sociales de la periodista de ATV, la pareja está viviendo un momento sentimental muy positivo.

Pablo es director-gerente de Human Consulting Group, una empresa dedicada a asesorías, y tiene experiencia previa en el ámbito de las cervecerías. En lo personal, es un apasionado del deporte, padre de dos hijos y, aunque está separado de su anterior matrimonio, aún figura legalmente como casado.

Andrea Llosa al lado de su nueva pareja.

¿Qué dijo Andrea Llosa sobre su nueva pareja?

Andrea Llosa ha vuelto al foco público al compartir fotos junto a su nueva pareja, Pablo de Vinatea, en su perfil de Instagram. Este gesto marca un importante paso en su vida personal después de su matrimonio anterior. Las imágenes reflejan momentos de cercanía y felicidad entre la pareja, lo que ha generado una respuesta positiva entre sus seguidores y amigos, quienes han expresado su apoyo y felicitaciones por esta nueva etapa en los comentarios.

El respaldo de sus seguidores ha sido evidente, con mensajes que destacan la alegría de verla en una relación amorosa nuevamente y le desean lo mejor en este nuevo capítulo de su vida. Expresiones como “Que tus ojos siempre brillen de felicidad”, “Bendiciones en esta nueva etapa de tu vida” y “Andrea, mereces la dicha de tener un amor bonito” han sido compartidas, mostrando el cariño y la admiración hacia la periodista en este momento especial.

En ese sentido, ella se mostró sorprendida por las muestras de afecto: “La verdad, sí (está feliz). No imaginé que sería tanto (las noticias en las redes). No me lo esperaba. Solo sentí que ya era importante compartirlo (...) Me siento muy agradecida con los buenos comentarios de las personas, han sido muy lindos conmigo”, declaró a El Popular.