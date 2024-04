Lo que se sabe del escolar de 8 años que se encuentra en UCI tras desvanecerse en su colegio de VMT

Niño de 8 años se desvaneció durante sus clases de Educación Física. Padres sostienen que se habría golpeado la cabeza durante sus actividades.

El niño L.A.Ch.R., de 8 años de edad, se encuentra luchando por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrico tras presentar fuertes dolores de cabeza en un colegio de Villa María del Triunfo (VMT).

De acuerdo a José Luis Chalco, padre del pequeño, su hijo sufrió un golpe en la cabeza, producto de una caída, durante las clases de Educación Física realizadas en el partido de la institución educativa privada Nikola Tesla.

Al noticiero de Tv Perú narró que el profesor de la materia, al percatarse que su hijo se encontraba sentado en el piso, solo lo llevó a lavarle la cara, pese a que el niño aquejaba dolores de cabeza. Incluso, según le contaron los compañeros de escuela, no dejaba de llorar.

“Mi hijo está en UCI con pronóstico reservado. Él entró sano al colegio el día sábado, estaban practicando deporte, ha tenido un pequeño incidente con sus compañeros. Se levanta agarrándose la cabeza, el profesor no lo ha socorrido. Ha dejado un tiempo que pase, después de un largo tiempo recién lo atienden”, declaró.

(Tv Perú)

Gracias a una serie de vídeos, captados por las cámaras de seguridad del colegio, se observa que el menor de 8 años luego es conducido a su aula de clases para que repose en su carpeta. Luego de 30 minutos de ocurrido el incidente, José Luis Chalco llegó a la institución para cargar en brazos a su hijo y llevarlo al Hospital de Emergencias Villa El Salvador.

“Los médicos me dicen que tiene fractura, entonces ha tenido una hemorragia interna muy fuerte. El doctor dijo que el pronóstico es reservado, que su estado es crítico”, indicó al referido medio.

Al ser consultado sobre si dicha fractura es producto del golpe que recibió en Nikolas Tesla, el padre respondió: “por qué otra cosa más se puede ocasionar si mi hijo entró sano, a mi hijo yo no lo he traído mal. Lo dejé a las 7:45 de la mañana y me lo entregaron inconsciente. Yo lo llevé al hospital, el colegio no me ha apoyado en nada. No se ha preocupado por la salud de mi hijo”.

El menor fue conducido a su aula para que repose en su carpeta. Su padre llegó minutos después para llevárselo inconsciente a un hospital local.

Versión del colegio

Los padres de L.A.Ch.R. denuncian negligencia por parte del colegio al no activar los protocolos médicos correspondientes. Al respecto, el promotor de la escuela, Raúl Guerrero, negó que el menor se haya caído dentro de sus instalaciones y que la familia no quiso recibir 2 mil soles como ayuda económica para los gastos médicos.

En declaraciones para Latina Noticias, Guerrero admitió que sí hubo una falta de coordinación entre los trabajadores para actuar correctamente ante los dolores de cabeza del pequeño. Sin embargo, precisó que, en años anteriores, el niño ya había presentado estas molestias.

“Lo normal hubiera sido que al niño, cuando (reportó) su dolor de cabeza, inmediatamente reportaran a secretaría para llamar a sus padres. Pero eso no se hizo. Lo lamento mucho. No ha habido un accidente, algo debe haber ocurrido, que no se ve en las cámaras, y que posiblemente desencadenó una suerte de situaciones que no se previó”, sostuvo el promotor de Nikolas Tesla.

(Latina Noticias)

Pronunciamiento del Hospital de Emergencias Villa El Salvador.

A través de un comunicado, el Hospital de Emergencias Villa El Salvador informó que el pequeño fue atendido por un equipo multidisciplinario en la Unidad de Shock Trauma. Debido a su condición en la que se encontraba, los especialistas del centro médico decidieron operarlo de emergencia el domingo 14 de abril.

“Se le realizó una craneotomía (perforación en el cráneo) para extraer un hematoma de riesgo. Actualmente, el menor tiene pronóstico reservado y se encuentra internado en nuestra UCI pediátrica, donde viene recibiendo todos los cuidados necesarios y nuestros profesionales vienen haciendo los mayores esfuerzos para su recuperación”, dice la misiva.

“Cabe destacar que la familia viene recibiendo toda la información clínica de las atenciones brindadas”, finaliza el texto.