Reimond Manco regresa a la Liga 1 2024: jugaría gratis por Sport Boys o espera llamado de Unión Comercio

El exintegrante de 'Los Jotitas' confesó su deseo de volver a jugar profesionalmente y mencionó a dos clubes de la Primera División de Perú. (Cojo y Manco)

Reimond Manco sorprendió a todos con un anuncio. Uno de los futbolistas nacionales más talentosos del último tiempo afirmó que volverá a jugar en la Primera División de Perú o más conocida como Liga 1. Esto después de estar alejado de los torneos profesionales por más de dos años.

Incluso, el exintegrante de ‘Los Jotitas’ le mandó un mensaje al presidente de Unión Comercio para que lo fiche y los ayude a salvar la categoría, debido al mal momento que atraviesan en el Torneo Apertura, donde son últimos y con apenas 6 de 33 puntos posibles.

“Señor Freddy Chávez no es dable que siga peleando el descenso, usted sabe el cariño que le tengo a su institución, así que por favor llámeme, no importa la plata, lo podemos conversar, pero llámeme para salvar el descenso. No se preocupe que usted sabe que soy especialista en eso, sino pregúntele a la hinchada del Boys”, manifestó en el programa de Youtube llamado ‘Cojo y Manco’.

Reimond Manco ya sabe lo que es jugar en Unión Comercio. Lo hizo en 2017 y 2018, temporadas en las que anotó 7 goles en total.

Jugaría gratis por Sport Boys

Unión Comercio no fue el único club de la Liga 1 mencionado por el ‘Rei’, Sport Boys también apareció en la conversación. El volante creativo confesó que vestiría la camiseta ‘rosada’ otra vez sin recibir pago alguno. “Si me llaman, voy gratis, gratis es un decir, que me pongan sueldo mínimo”.

La motivación de Manco para volver a Liga 1

Manco, por otro lado, reveló el verdadero motivo por el cual quiere retornar al fútbol profesional. “Mis hijos me vienen jodiendo que quieren verme jugar en Primera, a mi esposa también le gustaría, yo también, tengo que terminar lo que empecé bien”.

Es más, el exjugador de Alianza Lima ya inició su preparación para regresar a las canchas. “Ya estoy con la dieta, he bajado mucho de peso. He decidido prepararme este año, si no se da nada a mitad de año, seguiré preparándome para el otro año, para volver a jugar dos años profesionalmente y retirarme como se debe”.

Reimond Manco salvó la categoría con Sport Boys en la temporada 2019.

La carrera de Reimond Manco

Reimond Manco, de 33 años, inició su carrera profesional en Alianza Lima, donde se destacó como un talentoso mediocampista ofensivo, lo que le valió la atención tanto en su país como a nivel internacional. Hizo su debut en Primera División con camiseta ‘blanquiazul’ en 2007.

Ese mismo año, fue pieza clave en la selección peruana Sub 17 que participó en el Campeonato Sudamericano de la categoría donde su rendimiento fue sobresaliente: logró clasificar a la Copa del Mundo de Corea del Sur, torneo en el que llegó con la ‘bicolor’ hasta cuartos de final y fue eliminado por Ghana.

En 2008, su carrera dio un salto al fichar por PSV Eindhoven de la Eredivisie, uno de los clubes más importantes de Países Bajos. Sin embargo, no logró consolidarse en el equipo principal y fue cedido a préstamo en varias ocasiones, incluyendo a equipos como Willem II de Holanda y Juan Aurich de Perú.

Reimond Manco jugó por Alianza Lima, PSV, Juan Aurich, entre otros clubes. Con los cuales consiguió un total de 2 títulos nacionales.

A lo largo de los años, Manco ha tenido un recorrido por varios clubes, tanto en su país como en el extranjero. Ha jugado en equipos peruanos como Atlético Minero, León de Huánuco, donde tuvo una destacada actuación que le permitió volver a ser considerado en la selección peruana, y Unión Comercio, entre otros. También pasó por Zamora FC de Venezuela, Atlante de México y Al-Wakrah de Catar.

Pese a las altas expectativas generadas en sus inicios como profesional, la carrera de Reimond ha estado marcada por altibajos, no logrando consolidar las promesas de su temprano talento en el escenario internacional. Su último club fue Ecosen de Pasco con el que disputó algunos partidos de Copa Perú 2023 y quedó cerca de ascender a la Liga 2 del 2024.

Posteriormente, incursionó en la famosa franquicia Kings League de fútbol 7, creada por el exfutbolista Gerard Piqué y el famoso streamer Ibai Llanos, con el equipo Persas FC, encabezado por el youtuber peruano Zein, con el que disputó cuatro partidos.