Partidos de hoy, jueves 18 de abril: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, 18 de abril, se jugarán muchos partidos. Liga 1 y Europa League tendrán enfrentamientos.

Hoy, jueves 18 de abril, se disputarán diferentes partidos en el mundo. Por ejemplo, se definirá los semifinalistas de la Europa League y Conference League. Asimismo, arrancará la jornada 12 del Torneo Apertura de la Primera División Nacional. Por último, habrá acción en los torneos de Sudamérica, con la participación de un futbolista peruano en Ecuador.

En el plano europeo, se vivirán cotejos por los cuartos de final vuelta que darán de que hablar. Roma medirá fuerzas con AC Milan luego de quedarse con la victoria en el primer encuentro. Liverpool, por su parte, visitará a Atalanta en Italia y buscará la hazaña tras caer goleado (3-0) en condición de local.

Otro cruce que promete mucho es Bayern Leverkusen vs West Ham. El cuadro de Xavi Alonso llegará con un envión anímico importante después de ganar la Bundesliga por primera vez en su historia. Pero, no la tendrá fácil con los ingleses, quienes contarán con el aliento de su gente.

Una nueva fecha de la Liga 1 2024 iniciará con el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Boys. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo, que viene de ganarle a Atlético Grau, recibirá a la ‘misilera’ en el Nacional, con el objetivo de seguir sumando de a tres para no perderle el paso a sus clásicos rivales, Universitario y Sporting Cristal, en la tabla.

Pasando a otros certámenes del continente, se llevarán a cabo choques en países como Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, en otros. En la Serie A, el peruano Kevin Quevedo participará del Universidad Católica vs Imbabura. El jugador de 27 años se ha ganado su titularato en la escuadra de Jorge Célico con goles y asistencias.

Kevin Quevedo ha disputado 9 partidos con la camiseta de Universidad Católica de Ecuador, en los cuales anotó 2 goles y dio 2 asistencias.

Partidos de Liga 1

- Alianza Lima vs Sport Boys (20:00 horas / Estadio Nacional / Liga 1 Max)

Partidos de Europa League

- Roma 2-1 AC Milan / Finalizado

- Olympique Marsella 1-0 (4-2 en penales) Benfica / Finalizado

- Atalanta 0-1 Liverpool / Finalizado

- West Ham 1-1 Bayern Leverkusen / Finalizado

Partidos de Conference League

- Fiorentina 2-0 Viktoria Plzeñ / Finalizado

- Lille 2-1 (3-4 en penales) Aston Villa / Finalizado

- PAOK 0-2 Brujas / Finalizado

- Fenerbahce 1-0 (2-3 en penales) Olympiacos / Finalizado

Partidos del Brasileirao

- Botafogo vs Atlético Goianiense (19:30 horas / estadio Olímpico Nilton Santos)

Partidos de fútbol colombiano

- La Equidad 0-0 Fortaleza / Finalizado

- Patriotas Boyacá vs Independiente Medellín (18:10 horas / estadio La Independencia / Win Sports)

- América de Cali vs Deportivo Pasto (20:20 horas / estadio Olímpico Pascual Guerrero / Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Imbabura 2-2 Universidad Católica / Finalizado

- Independiente del Valle 2-1 Mushuc Runa / Finalizado

- Barcelona SC vs El Nacional (19:00 horas / estadio Monumental Banco Pichincha / Gol TV y Star Plus)

Partidos de fútbol boliviano

- Bolívar vs San Antonio Bulo Bulo (18:00 horas / estadio Olímpico Hernando Siles)

- Aurora vs Independiente Petrolero (19:00 horas / estadio Félix Capriles)

Partidos de fútbol venezolano

- Estudiantes de Mérida vs Rayo Zuliano (17:00 horas / estadio Metropolitano de Mérida / Gol TV)

Partidos de Sudamericano Femenino Sub 20

- Colombia 3-0 Bolivia / Finalizado

- Venezuela vs Brasil (18:30 horas / estadio Modelo Alberto Spencer Herrera / DirecTV)