Magaly Medina sobre entrevista a Alex Brocca: “Nos mostró fotografías íntimas de su romance con Ernesto Pimentel”. (Captura: Magaly TV La Firme)

La relación entre Alex Brocca y Ernesto Pimentel ha sido tema candente en los últimos días, sobre todo debido a su vínculo que se extiende desde las décadas de los 90 y 2000. Esta historia ha cobrado aún más relevancia al ser parte importante de la trama de la reciente película biográfica dirigida por el conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’, atrayendo la atención del público en general.

Sin embargo, la película ha generado controversia debido a las críticas de los usuarios, quienes afirman que Ernesto intentaría desacreditar al fallecido bailarín. Como respuesta a esta situación, el libro póstumo de Brocca, titulado ‘Canto para olvidar’, ha ganado relevancia y se ha vuelto viral en las redes sociales.

Todo esto, luego que usuarios haya señalado la escasez de registros fotográficos de la pareja en aquel entonces, así como la falta de algunas entrevistas que Alex Brocca concedió. Ante estas inquietudes, la periodista Magaly Medina anunció que la entrevista televisada que le realizó a Brocca se encuentra en posesión de otro canal.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Así informaba la ‘prensa chicha’ sobre la relación entre Alex Brocca y Ernesto Pimentel

“Bueno, una cosa es la película donde Ernesto Pimentel da su perspectiva de una parte de su historia y en la otra está Alex Broca que hace muchos años falleció en el año 2004 y que no puede salir a contradecir ninguna. Ni siquiera nosotros podemos poner la entrevista porque no la tenemos, porque desapareció, porque no hay información sobre eso”, sostuvo.

“Nuestro único acceso fue la Biblioteca Nacional y buscar periódicos de esa época. Los diarios chicha de esa época que eran terribles, digitados todos por por por Vladimiro Montesinos, cuando hago la entrevista a Alex Broca ponen unos titulares asquerosos”, comentó.

No obstante, para el deleite de sus seguidores, la figura de ATV compartió una entrevista que Brocca concedió a la revista ‘Magaly TV’ días antes de su lamentable fallecimiento. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no dudó en compartir con el público más partes de la conversación que sostuvo con el otrora bailarín, ofreciendo así una perspectiva única sobre la vida y la relación del fallecido bailarín con Pimentel.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Alex Brocca compartió fotos de su romance con Ernesto Pimentel

Según lo expresado por la comunicadora, para que Brocca accediera a la entrevista, tuvo que superar un filtro, demostrando pruebas de su relación con Pimentel. Por ello, el bailarín no solo compartió extractos de su nueva novela en lanzamiento, sino también algunas fotografías de su vida íntima.

“Lo que voy a contarles acá es lo que se vivió detrás. Cuando Alex Brocca dice que va a publicar un libro y lo dice a todo el mundo, va a hacer un libro sobre la historia que tenía, va a contar su parte de la historia con Ernesto Pimentel. Y nosotros lo invitamos al programa y el vino. Pero antes de aceptar en el programa, porque tú no puedes sentar tampoco a cualquiera que va a decir una real bomba, porque en ese entonces hablar de este tipo de que yo he tenido una relación gay con fulano, mengano, era prácticamente algo que no se veía. Todos cuchicheaban, pero nada se hablaba en público”, aseveró.

“Entonces, antes de eso, nosotros hicimos una pre-entrevista. En esa pre-entrevista, él nos muestra fotografías íntimas de cuando compartía, cuando convivía con Ernesto Pimentel. O sea, él nos probó que sí que lo que iba a contar era realmente cierto. Nos enseñó un, digamos, algunos extractos del libro donde contaba con pelos y señales, pero sin nombrar”, comentó.