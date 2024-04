Culminó la audiencia de la JNJ para destituir a Patricia Benavides: ¿Qué dijo la suspendida Fiscal de Nación?

Patricia Benavides fue citada para las 9:00 a.m.

En una conferencia de prensa, Benavides adelantó que acudirá a la citación y dijo no tener miedo a una eventual separación del cargo de fiscal suprema. “No me dejará amilanar, no me dejaré pisotear, sé luchar por mi dignidad de mujer, madre y fiscal [...] El día 18 estaré presente y expondré mi defensa”, dijo.