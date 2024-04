Donnie Yaipén fue captado ingresando a hotel con joven de 22 años y luego suben camioneta de su esposa. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes imágenes. En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ del 17 de abril, la conductora Magaly Medina sacudió nuevamente la opinión pública al revelar un nuevo escándalo de infidelidad protagonizado por Donnie Yaipén, hijo del reconocido cantante Javier Yaipén, quien es reconocido por su romance pasado con ‘Paloma de la Guaracha’.

Las cámaras del programa de la ‘Urraca’ captaron el momento en el que Donnie ingresaba a un hotel para encontrarse con una joven desconocida. Según el informe presentado por Magaly, el cantante había asistido previamente a una grabación en TV Perú antes de dirigirse al hotel en Lince, utilizando la camioneta registrada a nombre de su esposa y madre de sus tres hijos, Stefani Quijano.

Minutos después de su llegada al hotel, ingresó una joven identificada como Yanira Higginson, de 22 años, lo que desató la polémica. Las imágenes muestran a Donnie saliendo del hotel aproximadamente una hora y media más tarde, recogiendo el vehículo de su esposa de la cochera y estacionándolo cerca del lugar. Pocos minutos después, la joven sale del hotel y se dirige hacia el vehículo donde el exintegrante de ‘Hermano Yaipén’ la espera. Juntos parten hacia el distrito de San Miguel, donde Yaipén deja a la joven cerca de un conocido centro comercial.

Sin embargo, el escándalo toma un giro inesperado cuando las cámaras registran cómo la joven intenta sin éxito conseguir un taxi y vuelve al vehículo de Donnie. Este último la lleva un poco más lejos, donde finalmente la joven toma un taxi y se aleja del lugar.

El reciente escándalo ha desatado una ola de sorpresa y preocupación entre el público, quienes se han quedado atónitos ante la conducta del hijo del famoso cantante de cumbia. La revelación de la infidelidad por parte de ‘Magaly TV La Firme’ ha generado una serie de especulaciones y comentarios sobre el futuro de la relación de Donnie con su esposa, Stefani Quijano, y el impacto en la familia Yaipén, especialmente considerando que tienen tres hijos juntos.

Hasta el momento, ni Donnie ni Stefani han emitido declaraciones al respecto, pero se espera que en las próximas horas puedan hacerlo para aclarar la situación. Mientras tanto, se ha observado que el exintegrante de los ‘Hermano Yaipén′ ha tomado medidas en sus redes sociales, bloqueando todos los comentarios en su cuenta de Instagram, lo que ha alimentado aún más la especulación y la incertidumbre en torno a este escándalo.

Magaly Medina tras ampay de Donnie Yaipén: “De tal palo, tal astilla”

Por su parte, Magaly Medina, no ha tardado en comentar sobre el reciente ampay protagonizado por Donnie Yaipén, hijo del famoso cantante Javier Yaipén. En su programa ‘Magaly TV La Firme’, la figura de ATV expresó su opinión sobre el escándalo de infidelidad del joven artista.

“Él se fue de los hermanos Yaipén, es hijo de Javier Yaipén, ¿no? De este que también lo agarramos con la ‘Paloma de la guaracha’, ¿no? De tal palo, tal astilla. Y bueno, ahí lo vemos que se fue en la camioneta de la esposa, se va a grabar con su orquesta, se va a grabar al canal 7, y luego sale la camioneta de la mujer y se va hasta el telo”, dijo en un inicio la conductora.

La conductora explicó la decisión de su programa de no promocionar este ampay inicialmente debido a la menor notoriedad de Donnie en comparación con otros miembros de la familia Yaipén.

“Se va al hotel donde lo espera esta chiquilla de 22 años que se va haciendo ‘selfies’ en el taxi mientras llega al hotel. Sale de ahí, se va, él la lleva hasta Plaza San Miguel donde la chica toma su taxi y se va. Miren ustedes. Ahora, claro, nosotros no hemos promocionado este ampay porque Donnie Yaipén no es de los ‘Yaipén’ más conocidos, recién está haciendo carrera como solista y está paseándose por casi todos los programas de televisión en estos momentos. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho, no queremos que se malinterprete, de repente decimos ampay a uno de los ‘Yaipén’ y la gente puede pensar que tenemos un ampay a alguno de los integrantes más conocidos de esa familia”, sentenció.