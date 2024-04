Yaco Eskenazi saca cara por Natalie Vértiz y le responde a Ethel Pozo: “Yo no estoy casado con una mentirosa”

Natalie Vértiz y Ethel Pozo han iniciado un enfrentamiento mediático. Todos pensaban que las conductoras de América Televisión tenían una buena relación, especialmente por todos los años que trabajó la hija de Gisela Valcárcel al lado de Yaco Eskenazi, esposo de la exMiss Perú.

Este enfrentamiento inició por el comentario que hizo la modelo sobre la entrevista que realizó la conductora de ‘América Hoy’ a Jefferson Farfán, en el que se sorprendió por el tamaño de su casa, además de decirle que ella paga gran cantidad de dinero para tener acceso libre en Disney.

Por este motivo, Ethel Pozo le respondió con todo a Natalie Vértiz, primero en los comentarios de su cuenta de Instagram, para luego hacerlo en el programa que tiene. Además, intentó dejar como mentirosa a la esposa de Yaco Eskenazi, por lo que su excompañero de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ salió a responderle.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se lucen juntos tras diferencias con Ethel Pozo. Instagram.

“No soy una persona que le gusta a juzgar a nadie. Si alguien se siente así es cuestión de esa persona resolverlo, solo que sí te digo es que no estoy casado con una mentirosa”, manifestó.

En otro momento, Yaco Eskenazi expresó su preocupación por la falta de comunicación por parte de Ethel Pozo, pues a él ni a Natalie Vértiz les gusta estar involucrados en este tipo de polémicas, y es que sienten que no les suma a su carrera, por lo que le hubiera gustado que la hija de Gisela Valcárcel se comunique primero con ellos por privado.

“Nosotros hubiéramos preferido que nada de esto pase, justamente porque no nos gusta estar en este tipo de noticias, que no son positivas y no nos hace crecer por ningún lado. Yo creo que se sintió afectada y reaccionó, pero a veces tenemos que tomarnos unos segundos para pensar qué está pasando y no de frente salir a responder por otra vía cuando tiene mi teléfono”, contó.

Ethel Pozo acusó a Natalie Vértiz de musicalizar su programa con hipocresía.

Asimismo, reveló que fue él quien llamó a Ethel Pozo para averiguar qué estaba pasando, tomándolo por sorpresa la ruptura de su amistad, según el mismo Yaco, la conductora de ‘América Hoy’ fue la que decidió no continuar con su relación amical.

Ethel Pozo asegura que no terminó su amistad con Yaco Eskenazi

Ethel Pozo dio a conocer que tuvo una acalorada discusión con Yaco Eskenazi por teléfono, calificándola como ‘la conversación más difícil en seis años’, en clara alusión a los años de amistad que tiene con el exchico reality.

Además, precisó que le gustaría en algún momento sentarse con ellos para solucionar sus problemas, pues considera que en esta pelea un malentendido, pero aseguró que no le gusto la forma en que Natalie Vértiz se refirió a ella. “Espero que pueda sentarme con ellos o quizá nunca se dé”, dijo durante una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram.

“Ya me calmé, estaba más molesta en la mañana. No voy a permitir esto, todo tiene un límite. Los años no amistad no se borran, todo eso queda y gracias por escuchar mi parte”, concluyó.