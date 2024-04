Magaly Medina critica a Pamela López por cantar las canciones de Karol G en su concierto: “De ‘Bichota’ no tiene nada”

Pamela López fue vista en el concierto de Karol G en el Estadio San Marcos | Instarándula

En el reciente concierto de Karol G, diversas figuras de nuestra farándula local hicieron acto de presencia, destacando entre ellas Pamela López, conocida por su relación con el futbolista Christian Cueva y ser la madre de sus tres hijos.

López fue vista disfrutando intensamente del evento de la popular ‘Bichota’ junto a un grupo de amigas, quienes fueron captadas cantando a todo pulmón las populares canciones de la cantante colombiana. Durante el show de la artista se pudo ver a la pareja de Cueva cantando con mucha pasión las letras de las canciones.

Este momento no fue pasado por alto por la prensa y figuras de la escena mediática local. Una de ellas fue Magaly Medina. Los comentarios de la presentadora de televisión contra Pamela López no se hicieron esperar, indicando que, a pesar de su entusiasmo, la pareja de Cueva no comparte ninguna similitud con Karol G.

Magaly le dice a Pamela López que no es una ‘Bichota’

Algunas de las imágenes que se han mostrado en los programa de espectáculos y que se han difundido en las redes sociales se puede ver a López caracterizada como Karol G y cantando: “Saber que ahora tú te estás vacilando con otra”.

Medina, fiel a su estilo, fue muy directa en sus opiniones y señaló específicamente el fervor con el que López cantaba las letras de Karol G, insinuando que, a pesar de su entusiasmo, la esposa del futbolista no encarna las cualidades que la música de la cantante colombiana promueve.

Magaly Medina lanza indirecta tras reconciliación entre Pamela López y Christian Cueva.

“Me ha llamado la atención que ya se regresó de Europa Pamela López, la esposa de Christian Cueva, y ella era una de las que cantaba, gritaba y coreaba las letras de la ‘Bichota’. Ella, que de ‘Bichota’ no tiene nada. No aprendió nada de la letra de la Karol G”, fue lo que dijo Magaly.

La dura crítica de Magaly a Christian Cueva y Pamela López

Luego que se diera a conocer las imágenes de Christian Cueva luego de su manifestación de arrepentimiento en un retiro espiritual, Magaly Medina no dudó en criticar duramente al futbolista y a su pareja. En su programa “Magaly TV La Firme”, del 25 de marzo, Medina evaluó las acciones de Cueva, quien intentó reconciliarse con su esposa, Pamela López, mediante un acto de fe en Trujillo.

La periodista cuestionó la autenticidad de la contrición del deportista, insinuando que podría ser una estrategia para reconquistar la confianza de López.

“Bueno, ahí lo aplauden porque él se muestra lloriqueando con la voz entrecortada, agarrándose los ojos como tratando de impresionar. Porque la única que le cree es Pamela López”, comentó Medina.

El foco de esta polémica se centra en las imágenes que muestran a Cueva ingresando a un retiro en una iglesia cristiana, buscando el perdón de su pareja ante los deslices que ha cometido.

Magaly Medina critico a Pamela López por perdonar a Christian Cueva. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Ella ya le había perdonado desde hace tiempo, desde que se fue a Europa, diciendo que iba a ver a su amiga. ¡Ay, quién le va a creer eso! ¿Quién le cree ese cuento? Eso fue para estar cerca de Cueva. Definitivamente y de hecho ya hablaron, conversaron. Y él ya le dijo ‘tienes que acercarte al señor, anda a la iglesia, vuelve al redil’”, manifestó Magaly.

Medina señaló las dificultades que López ha enfrentado, víctima de las infidelidades y la desconfianza en su relación, lo que la comunicadora sugiere que podría estar ligado a las ventajas de estar unida a una figura pública y un destacado futbolista.

“La ha hecho sufrir un montón. Su vida no es un camino de rosas, es un camino con un hombre del que siempre desconfía. Es alguien que duda, que tiene que andar revisando sus celulares, que así tiene que andar comprobando con quién va, con quién no va, cómo va, porque no le cree nada. Eso no es vida. Eso no es forma de vivir. Me acuerdo de que hace algún tiempo cuando hablaba conmigo y cuando estaba decidida, recuerdo que dijo ‘yo también quiero un amor bonito’, sin embargo, eso se ha quedado en saco roto”, afirmó la periodista.

Medina expresó con escepticismo sobre el proceso de arrepentimiento de Cueva, señalando que buscar el perdón después de una prolongada historia de desaciertos personales pone en duda la sinceridad de sus acciones. Además, comentó que López no sentiría que puede hacerse cargo de todo sola y sería por eso que ha decidido perdonar a su esposo y seguir con su relación a pesar de todo.

“Estas mujeres piensan ‘tengo tres hijos, no tengo una profesión, no tengo una carrera, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar, cómo voy a salir adelante?’. También les encanta la vida cómoda, los viajes, eso les gusta. Entonces tiene que tragarse su orgullo, su dignidad, y seguir aguantando a un tipo como pueda”, afirmó.