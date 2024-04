Magaly Medina arremete contra Julián Zucchi por hacer live ebrio: “Patético, lo hizo apropósito para ganar simpatía”

Magaly Medina arremete contra Julián Zucchi por hacer live ebrio. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 16 de abril, la presentadora Magaly Medina dedicó un espacio para abordar las imágenes que circulan del actor Julián Zucchi después de una reciente transmisión en vivo en Instagram, en la que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol.

Medina expresó su sorpresa ante la actitud del exintegrante de ‘Combate’, sugiriendo que podría estar intentando recuperar la imagen y credibilidad perdidas con sus seguidores peruanos. Esto, tras los conflictos públicos con su expareja Yiddá Eslava, incluyendo acusaciones de infidelidad que llevaron a su separación, así como un litigio legal por la recuperación de bienes adquiridos durante la relación.

“Hay alguna gente que todavía logra conmoverse, por supuesto. Él es un actor, además a mí me parece que estaba ebrio, pasado de tragos en la madrugada. Claro, quién sabe si con el trago te viene toda la culpa, te viene todas las cosas que has hecho, pero eso es lo que pasa. Si tú cometes una serie de errores, de equivocaciones, finalmente vas a pagar por esas equivocaciones de diferentes maneras y tenemos que asumirlo”, dijo en un inicio.

La comunicadora arremetió contra el argentino, quien intentó justificar que su imagen se ha visto afectada en Perú debido a su condición de extranjero. Esto resultó inaceptable para la periodista, quien señaló que él ha contado con gran simpatía por parte de sus seguidores, como lo demuestran los bienes que ha logrado adquirir junto a la madre de sus hijos.

“Yo creo que ya las personas a veces quieren voltear la tortilla y no lo vas a hacer con nosotros, Julián Zucchi, porque este país, que además es un país muy hospitalario y muy generoso con los extranjeros, a ti te recibieron muy bien. Todos estos años a ti te han tratado como un peruano más”, acotó.

Has tenido gran apoyo

Por otro lado, la periodista Magaly Medina expresó su escepticismo respecto a las lágrimas de Julián Zucchi, sugiriendo que podrían formar parte de una estrategia. Considera que Zucchi es un buen actor y que podría estar utilizando esta situación para recuperar la imagen que ha perdido debido a sus conflictos con Yiddá Eslava.

“Tú has tenido un apoyo increíble en la televisión, en las redes sociales, en los medios de prensa escrita. No te puedes quejar porque tú has hecho, en este país, has construido una familia, has tenido un trabajo exitoso que te ha permitido gozar de una cierta solvencia económica. Ya lo hemos visto en la repartición de bienes que van a hacer. Ustedes han invertido, han comprado propiedades, tienen su propia productora”, aseveró.

“Que tiene además un local propio, tienen terrenos en el norte, compraron la casa en Argentina. Ustedes lograron con sus películas y con sus shows hacer su dinerito, hacerse de un capital. Y eso no vengas a decir ahora que tú ya sabías que por ser hombre y que por ser extranjero te iba a jugar en contra aquí en el Perú. Y eso no es así. A ti te ha jugado en contra, ya sabes lo que te ha jugado en contra. Una parte de tu anatomía que no has podido controlar”, mencionó.

“Es la inmadurez que tiene cada hombre, cada persona, la tiene que asumir a la larga. Si has perdido tu familia, si has perdido tu trabajo, si estás perdiendo tu público, es porque además tú y Yiddá se mostraron tal y cuál son. Y esa cara que nosotros vimos, el público vio, esa es la que no nos ha gustado y es la que rechazamos. Pero de verdad, qué patético. Alguien que le diga que borracho, no puede coger el teléfono y hacer un vivo, pues o lo hizo para despertar cierto grado de simpatía ahora que él sabe que es muy muy antipático”, concluyó.