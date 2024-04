Juan Manuel Vargas y el cambio radical de su vida tras dejar el fútbol: pasó de coleccionar autos de lujo a trasladarse en taxi

El 'Loco' hizo una hilarante comparación sobre sus carros de lujo en su etapa como futbolista y cómo se moviliza ahora. (Enfocados)

Juan Manuel Vargas ha sido uno de los futbolistas que representó a Perú en el ‘viejo continente’ de gran manera en el último tiempo. El ‘Loco’, como lo conocen, paseó su talento y sobre todo lució su gran remate de izquierda por clubes como Fiorentina, Genoa y Real Betis. Además, compitió en grandes torneos como la Champions y Europa League.

Producto de sus buenas actuaciones, el lateral tuvo un valor elevado en el mercado de pases. De acuerdo a la destacada plataforma Transfermarkt, llegó a estar cotizado en 20 millones de euros. Su sueldo mensual, claramante, no era ese; no obstante, no estaba tan lejos.

Lo demostraba las prendas de marcas exclusivas que vestía, las joyas y ni qué decir de su colección de carros. El jugador formado en Universitario estaba a la par de sus compañeros de la selección peruana- Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero- y llamaba la atención con sus lujos en cada visita a la ciudad de Lima.

Pero, todo parece haber quedado en el pasado. Así lo dio a conocer el mismo Vargas en una reciente entrevista con la ‘Foquita’ en su programa de Youtube llamado ‘Enfocados’. El exAlianza Lima le recordó cuando tenía automóviles valorizados en miles de dólares y el exFiorentina lanzó hilarante comentario.

“Hemos crecido prácticamente juntos con el ‘Loco’, cuando se compraba su Richard Mille (reloj), la Raptor (modelo de Ford), Paolo se compraba un carro y él se compraba otro a los dos días, el R8 (modelo de Audi)″, exclamó Farfán. “Ahora conc..... en taxi me voy. Yango, ¿no se puede decir promociones no?”, acotó Juan Manuel desatando las carcajadas en el set.

El excapitán de la ‘U’ cerró dicho momento de la entrevista con un mensaje reflexivo y lleno de nostalgia. “Nos ha tratado bien el fútbol, hubiéramos podido estar un poco más”.

Juan Manuel Vargas adquirió lujosos autos durante su etapa como futbolista en Europa.

Vargas se compró un caballo por recomendación de Pizarro

Juan Manuel Vargas no solo compraba autos de lujo, sino también se dio el gusto de adquirir un caballo. El ‘Loco’ confesó que su amigo y exfutbolista Claudio Pizarro lo persuadió de dicha decisión en una subasta. Su anécdota provocó que Jefferson Farfán lo ‘trolee’, señalando que le daba de comer “menudencia” a su semental.

“No sé por qué lo compré. Claudio Pizarro me pide alzar la mano y de pronto me quedé con el caballo. Me dijo que se pagaba mensual. Después, lo llamé para preguntarle cuándo iba a correr y me dijo que me salió malo”, contó en el programa ‘Enfocados’.

Juan Manuel Vargas contó que Claudio Pizarro lo convenció de comprarse un caballo.

La destacada carrera de Juan Manuel Vargas

Juan Manuel Vargas ha tenido una destacada carrera en el fútbol. Inició su trayectoria profesional en Universitario de Deportes. Posteriormente, emigró a Colón de Argentina, donde su rendimiento le valió para dar el salto al fútbol europeo. Primero, llegó a la Catania de Italia en 2005 y tres años después, se sumó a la Fiorentina.

El ‘Loco’, asimismo, tuvo experiencias en otros equipos europeos, incluyendo una cesión al Genoa y una etapa en el Real Betis de España. Por otro lado, ha sido una pieza clave en la selección peruana, participando en importantes competiciones como la Copa América, donde logró colgarse dos medallas de bronce en 2011 y 2015.

Luego de estar varios años en el ‘viejo continente’, regresó al Perú y jugó por la ‘U’ durante dos temporadas. Así culminó su trayectoria por allá en el 2018 con el club del cual es hincha. Eso sí, hasta el momento, no ha organizado su partido despedida, al igual que Jefferson Farfán.