Grupo Chumpitaz reveló que no hay acuerdo con Universitario por venta de Piero Quispe: “No estamos pidiendo migajas”

Tito Chumpitaz se refirió al pase de Piero Quispe a Pumas de México

El volante peruano Piero Quispe acaba de marcar su primer gol con Pumas UNAM de la Liga MX y le dio el triunfo sobre León. El estreno goleador del mediapunta nacional en el fútbol azteca volvió a sacar a la palestra un problema legal que todavía no tiene solución, el reclamo de pago que su equipo cantera, Academia Héctor Chumpitaz, le hizo a Universitario de Deportes tras su venta al extranjero, por un total de US$ 600 mil dólares.

En una reciente declaración a Radio Ovación para el programa La Hora de Lalo, Tito Chumpitaz, destacado entrenador de menores, reveló que aún no se ha llegado a un acuerdo con el club ‘estudiantil’ respecto a los derechos económicos del volante de la selección peruana. Incluso, señaló que piensan acudir a otras instancias, ya sea la Cámara de Conciliación de la FPF o el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“Hasta ahora no hay nada. Nuestro abogado está en ese trámite, está viendo cómo presentar el reclamo, la propuesta de ir al TAS o a la Cámara de Conciliación aquí en Perú. Estamos evaluando todavía”.

Chumpitaz, hoy entrenador de Walter Ormeño de Copa Perú, enfatizó que, a pesar de las negociaciones, no se ha conseguido un consenso sobre la compensación económica por el desarrollo temprano del jugador, algo que los afecta en su planificación. “Nosotros somos un club que depende mucho de esos ingresos, a nosotros no nos han pagado nada. Ha habido conversaciones y lamentablemente no nos hemos puesto de acuerdo”.

Seguidamente, el estratega nacional de 56 años, comentó que el dinero que consideran justo por la transferencia de Quispe Córdova iba a ser utilizado en algunos proyectos que se han visto truncos. Además, señaló que no están pidiendo dádivas, sino algo que consideran justo. “He tenido que posponer un montón de proyectos que tenía la academia con ese dinero, pero esperamos hacer valer nuestros derechos, nada más. No estamos pidiendo migajas ni favores, no los necesitamos. Vivimos de nuestro trabajo...”.

Piero Quispe fue formado en la Academia Chumpitaz. Aquí posa junto a Héctor Chumpitaz, fundador de la misma.

El halago a Piero Quispe

Chumpitaz, que también tuvo que ver con el desarrollo profesional de ‘Pierito’ Quispe durante su estancia en la Academia que dirige, se mostró contento por la anotación de su canterano en el exterior. De igual forma, reiteró que tiene un futuro prometedor en el balompié ‘charro’.

“Como dije desde un principio, tiene que adaptarse todavía al fútbol mexicano, a otra intensidad y eso es lo que pasa. Se está adaptando y me parece que más rápido de lo que se esperaba. Lógicamente, está en un camino ascendente, no creo que tenga problemas de destacar y como mencioné hace algún tiempo, no es un goleador nato, es un buen asistidor y elaborador de juego. Hace funcionar a un equipo, tanto así que hoy la ‘U’ sufre su ausencia. Es un jugador importante para el fútbol peruano y a mí me da gusto, satisfacción siga por esa senda ascendente. Tiene para dar mucho más”.

Tito Chumpitaz, representante de la academia, no solo reclamó deuda de Universitario, también se tomó un tiempo para felicitar a su expupilo por gol en Pumas - Crédito: difusión

El trato al entrenador peruano

En comentarios adicionales, Chumpitaz se refirió a la situación de los técnicos en el fútbol peruano, mencionando a Pablo Bossi como ejemplo. Aunque afirmó no tener nada personal en contra del nuevo estratega de Carlos Mannucci, criticó el proceso de selección de entrenadores en las instituciones nacionales, sugiriendo que a menudo se priorizan conexiones sobre calificaciones.

“Aquí el que tiene padrino se bautiza, lo conozco a Pablo Bossi, sé que ha trabajado mucho tiempo en menores, no tengo nada en contra de él, simplemente es algo que deja mal parado a la dirigencia de los clubes. No digo que sea mal técnico, sino que está en otra cosa y es contratado para hacer un trabajo diferente”, sentenció.