Esdras Medina defiende silencio de Alejandro Soto: “Es una estrategia para tener consensos”

Parlamentario no agrupado se refirió al silencio del titular del Poder Legislativo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) | Congreso

Al presidente del Congreso, Alejandro Soto, se le cuestionó la ausencia de declaraciones en casi ocho meses a los medios de comunicación; sin embargo, ello es parte de una estrategia en beneficio al consenso, asegura el parlamentario Esdras Medina (No agrupado).

“Se mantiene en silencio porque es su estrategia y le ha funcionado. Se ha evitado cuestionamientos por alguna declaración que pueda tergiversarse, como sucedió al inicio de su gestión. De alguna manera, viene realizando su labor sin problemas”, señaló el legislador a Infobae Perú.

“Ha buscado ser el amigo de todos, no chocar con nadie para estar más estable en su gestión. Eso le ha permitido generar consensos de forma sencilla y lograr acuerdos para aprobarse reformas como la de la bicameralidad”, agregó.

No obstante, destacó que, “lo más sensato es que antes de dejar su cargo hable con la prensa y de un balance sobre su labor”.

Fotografía cedida por el Congreso del Perú de Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso del Perú, durante una sesión este jueves en Lima (Perú). EFE/ Congreso del Perú

¿Cuáles fueron las últimas declaraciones de Alejandro Soto?

Aunque tuvo un periodo de silencio, en la víspera respondió a este medio sobre la solicitud de más de 70 mil soles para su defensa legal en la investigación que le sigue la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

Sostuvo que, tal como menciona la ley 30057, es parte de su derecho como funcionario público. “No hay nada inconstitucional. La Ley del Servicio Civil es clara al decir que se puede contar con asesoría profesional con cargos a los recursos de la entidad para su defensa”, mencionó a Infobae Perú.

“Además, la misma norma señala que, si al finalizar el proceso se demostrara algún grado de responsabilidad, quienes soliciten dicho beneficio deberán reembolsar el monto. Es decir, aquellos que cuestionan mi inocencia tampoco tienen motivos para la crítica”, agregó.

¿En qué caso el Congreso cubrirá la defensa de Alejandro Soto?

Alejandro Soto solicitó ser representado legalmente en el proceso que enfrenta por acusaciones de presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico, a partir de las declaraciones del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva. De acuerdo a sus dichos, el integrante de Alianza para el Progreso acordó priorizar en la agenda del Pleno a una moción para investigar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a cambio de archivar la investigación en su contra denominada ‘Fábrica de Trolls’.

“Cuando (la congresista) Patricia Chirinos presentó la moción de remoción (de la JNJ), el tema era para que se agende y se discuta. Chirinos me dijo que en el Congreso no lo querían agendar. Hablo con Patricia Benavides, le informo de esto y le manifiesto que para que se agende había que hablar con el presidente del Congreso, que es Alejandro Soto. [..] Al día siguiente, o a los dos días, Benavides me dijo que ya había tomado contacto con Soto. [...] Es el mismo Soto el que pide que se agende. Creo que fue al día siguiente de que se agendó, (el exasesor) Abel Hurtado y yo fuimos al Congreso a visitar a Soto a la Presidencia. [...] Nos recibió él con su jefa de gabinete de asesores, una crespa. La cosa es que cuando nos reunimos con él, Soto nos pidió que se le apoye en la investigación que se le había abierto por el caso conocido como Fábrica de Trolls. De hecho, nos comentó que esa era una práctica usual en el Congreso. La asesora nos dijo que ella estaba también como investigada en ese proceso”, declaró Villanueva.

Cabe mencionar que, si bien dicha investigación no fue archivada, se le calificó como “compleja” y se extendió por ocho meses adicionales para profundizar en las indagaciones necesarias para determinar las posibles responsabilidades en el caso.