Carlos Galván detalló grave error defensivo de Universitario, pese a mejoría de Williams Riveros

El 'Negro' se refirió al defensa paraguayo y dio a conocer una seria debilidad de la 'U'. (Video: Denganche)

Universitario de Deportes es uno de los equipos peruanos que mejor performance viene mostrando en los primeros meses del 2024. Y es que en la Liga 1 se mantiene en la pelea por los primeros lugares, mientras que en la fase de grupos de la Copa Libertadores no ha perdido tras disputar dos fechas. Sin duda, el desenvolvimiento del cuadro ‘crema’ ha sido para destacar, con un Williams Riveros en un nivel excelso. No obstante, Carlos Galván reveló un grave error defensivo a pesar de la labor del paraguayo.

“Fue de menos a más. Es un jugador que le costó adaptarse desde un principio, fue alternando de buenas a malas y terminó siendo hoy un baluarte en la defensa de tres de Universitario”, fueron sus primeras palabras en diálogo con el programa ‘Mano a Mano’ del canal de YouTube, ‘Denganche’.

De la misma manera, el ‘Negro’ hizo hincapié en que el elenco ‘merengue’ recién esta temporada viene jugando con línea de tres en el fondo, valorando la influencia del técnico Fabián Bustos. “La defensa de la ‘U’ con Fossati jugaba en línea de cinco, no era una línea de tres como ahora está haciendo bien marcada, tanto de defender como de atacar, dependiendo del rival”, señaló.

Fabián Bustos le ha dado continuidad a la labor que dejó Jorge Fossati en Universitario. - créditos: Universitario

Ahí fue cuando Carlos Galván dio detalles de los problemas defensivos de Universitario. En esa línea, si bien elogió a Williams Riveros, consideró que existen falencias que lo han dejado mal parado ante el equipo rival.

“Riveros está destacando. Me parece que mejoró mucho en los mano a mano, cosa que antes tenía bastantes dificultades. Creo que hay un error, no sé si de él, pero a él lo deja en evidencia. Cuando un ‘stopper’ rompe, siempre Riveros va a ser el líbero. El tema es que cuando él rompe, tanto Di Benedetto como Corzo no le hacen una buena cobertura y queda muy abierta la defensa de Universitario. Y si pierde Riveros, queda totalmente expuesto, y ese jugador se va a enfrentar mano a mano a Britos. Pasó con LDU y con Junior”, comentó.

Ante esa situación, el que fuera campeón nacional con la ‘U’ el 2009, le dejó un consejo al nacido en Asunción, Paraguay, para que su escuadra no sufra en esos aspectos. “Tendrían que corregir eso. Si no estás seguro de ganar una pelota, cortar la jugada, y otra vez reorganizar la defensa para volver al bloque que lo estaba haciendo bien Universitario”, sostuvo.

Williams Riveros es uno de los baluartes en la defensa de Universitario, al que llegó el 2023. - créditos: Universitario

El nivel de la defensa de Universitario el 2024

En la actual temporada, Universitario puede presumir de ser el único equipo invicto en la Liga 1. Esto debido a que en las 11 jornadas disputadas hasta el momento, obtuvo ocho triunfos y tres empates.

Ahora, como dato adicional y no menos importante, es que no ha recibido ningún gol y lleva 16 a su favor. Ahí radica la responsabilidad de los defensores. Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto han conformado un trío casi impasable. Y cuando el ‘Tano’ ha estado ausente, la presencia de Marco Saravia no ha minimizado la tarea en la retaguardia, por el contrario, ha estado a la altura de las circunstancias.

Otro nombre que es fundamental destacar es a Sebastián Britos. El arquero uruguayo llegó a inicios de este año ante la baja de José Carvallo, pero en un momento en que Diego Romero venía mostrando excepcionales actuaciones en el Sudamericano Sub 20 con la selección peruana. Incluso, su presencia fue cuestionada por algunas salidas en falso, pero luego, con su rendimiento, fue disipando las dudas. Ahora es un elemento crucial en la escuadra ‘estudiantil’.

Williams Riveros y Sebastián Britos han sido claves en el arco en cero de Universitario en lo que va del 2024. - créditos: Getty Images

Es cierto que en la Copa Libertadores, Universitario ha tenido algunas falencias. Ante Junior de Barranquilla en Colombia, el gol de Déiber Caicedo se originó por un mal cálculo de Williams Riveros donde Carlos Bacca corre al espacio y saca el centro para el tanto del colombiano. Sin duda, Fabián Bustos tiene trabajo para pulir esos detalles.