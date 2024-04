‘Paco’ Bazán explotó contra Diego Dorregaray por falta de efectividad en Universitario: “Lo suyo no es el gol”

El conductor de TV dio con palo al delantero argentino por su presente en el equipo de Ate. (Video: Ni Loco ni Santo).

A inicios de 2024, Diego Dorregaray se convirtió en nuevo jugador de Universitario de Deportes, y es que si bien empezó siendo titular a raíz de la ausencia de Alex Valera por sanción, poco a poco ha ido perdiendo espacio en el esquema del técnico Fabián Bustos.

En ese sentido, es clave tener en cuenta que hoy en día el delantero argentino es suplente del cuadro ‘crema’, esto debido al bueno momento futbolístico de José Rivera. De hecho, no ha tenido la oportunidad de volver a arrancar acciones desde el encuentro frente a Melgar a mediados de febrero, sin embargo, ha tenido minutos en la mayoría de partidos disputados.

‘Dorre’ ingresó al campo de juego ante Sport Boys y estuvo muy cerca de marcar el 3-1 para el conjunto estudiantil en los últimos minutos de juego. No obstante, su disparo terminó siendo desviado por el portero Steven Rivadeneyra.

Tras ello, ‘Paco’ Bazán sorprendió al asegurar que el atacante ‘merengue’ no es un hombre de gol, pero también dejó en claro que tiene otro tipo de características que sí le suman al equipo. “Lo suyo no es el gol. Parece que lo suyo es marcar la salida”, sostuvo en el programa deportivo ‘Ni loco ni santo’.

Asimismo, agregó que “no es que sea un goleador, me parece que lo suyo es ser un delantero que presione la salida del equipo rival. Presión alta. Es más defensivo, más de lucha, más de guerreo. Me parece que por ahí va el estilo de juego de Dorregaray”.

Cabe resaltar que, en lo que va de la temporada, Diego Dorregaray ha tenido la oportunidad de disputar un total de 13 compromisos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Sin embargo, hasta el momento, no ha terminado de convencer a la hinchada.

Alex Valera y el pelicular gesto con Diego Dorregaray

En la recta final del partido, Universitario ejecutó un gran contragolpe y el balón le terminó quedado a Diego Dorregaray, quien le pudo dar un pase a Alex Valera, pero prefirió finalizar la jugada él mismo. Sin fuerza, sacó un tiro que fue atajado fácilmente por el guardameta rival.

Posterior a ello, el árbitro finalizó el compromiso. Y es que lejos de molestarse con su compañero, Valera abrazó al argentino, a quien se le vio lamentándose por el error. Sin duda alguna, este gesto fue reconocido por los hinchas del elenco ‘merengue’ y también por los comentaristas de la transmisión.

“Muy bien, Valera, se va con Dorregaray para abrazarlo y decirle que todo bien”, expresó Alberto Beingolea en GOLPERU. Es claro que la ‘U’ atraviesa un gran momento en el campeonato peruano, ya que el camerino se encuentra unido y enfocado en cumplir con el objetivo principal: ser campeón nacional en su centenario.

Universitario venció 2-1 a Sport Boys por la fecha 11 del Torneo Apertura.

La reacción de los hinchas

Luego de la jugada mencionada líneas arribas, los hinchas de Universitario no dudaron en pronunciarse a través de las redes sociales, donde llenaron de críticas a Diego Dorregaray y hasta lograron hacer tendencia su nombre. ¿Qué dijeron los usuarios?

“Que juegue el zancudo o un juvenil. Perdemos el tiempo con Dorregaray”, “Olivares con continuidad es más que Dorregaray”, “La ‘U’ no sabe aprovechar un contragolpe. Lamentablemente ya estamos acostumbrados a estas fallas de Dorregaray”, “Dorregaray un desastre, pero el primero que falla es Calcaterra”, “Herrera es mil veces más que Dorregaray”, “A la mazamorra de Dorregaray que lo pongan a practicar tiros al arco” y “Dorregaray se falló todas”, fueron algunos de los comentarios.