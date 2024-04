Exárbitro FIFA señaló diferencia de criterios en la roja para Jesús Castillo y la falta de Matías Di Benedetto, sin amonestación

Exárbitro FIFA criticó disparidad de criterios en roja para Jesús Castillo y no expulsión de Matías Di Benedetto

La fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 tuvo varias polémicas relacionadas a las expulsiones. Uno de los hechos de la jornada fue la expulsión del volante ‘blanquiazul’, Jesús Castillo, durante el partido entre Alianza Lima contra Atlético Grau, pero no porque no merezca la expulsión, sino porque se comparó la acción con la entrada del defensa ‘crema’, Matías Di Benedetto, en el Universitario de Deportes vs Sport Boys, que fue similar, por lo que el argentino debió recibir la misma sanción.

Manuel Garay, exarbitro FIFA, se pronunció sobre ambas acciones. Desde su perspectiva, el juez Jesús Cartagena acertó en mostrarle la tarjeta roja a Castillo Peña, por su infracción sobre Neri Bandiera. Además, se mostró de acuerdo con la posterior expulsión de Rodrigo Tapia, quien derribó a Carlos Zambrano en una acción parecida.

“Está bien expulsado en ambas jugadas. Lo más importante es que tiene el mismo criterio para los dos lados. En todo caso, si no consideraba en uno, tampoco debía ser considerado en otro, ya que ambas jugadas son iguales. Al parecer, el árbitro juzga la violencia con la que van ambos jugadores”, declaró a La República.

El mediocampista se barrió con todo y dejó a sus equipo con 10 hombres. Todo esto tras revisión del VAR. (Video: Liga 1 Max)

En este sentido, cuestionó a su colega, Michael Espinoza, que no haya aplicado el mismo criterio sobre el ‘Tano’ en su entrada sobre Jesús Barco en el estadio Monumental, y no recibió amonestación. Su crítica fue dirigida a la directriz que reciben los jueces al asumir cada cotejo.

“Lo malo es la diversidad de criterios, porque en el partido de Alianza fue estricto el árbitro y otro réferi de la misma comisión termina siendo permisivo en el duelo de Universitario. Lo lógico es que, si reciben la misma instrucción, debería haber similitudes. Cada partido no debe ser una isla donde cada árbitro actúa según el criterio que tiene, sino que se debe uniformizar para que haya un mejor entendimiento de lo que se quiere como comisión. No puede ser tan disparejo”, disparó.

Polémica infracción de Matías Di Benedetto sobre Jesús Barco en el Universitario vs Sport Boys (GOLPERU).

¿Debió ser expulsado Williams Riveros?

Manuel Garay también dio su opinión acerca de la no expulsión de Williams Riveros, quien ya estaba amonestado cuando generó el penal en favor de Sport Boys, al tocar el balón con la mano en el área.

“En la regla de amonestaciones se menciona que es amarilla al intentar marcar un gol con la mano o cuando se intenta evitar un gol del adversario. En este caso, es una mano al costado del arco, no hay una acción directa al gol, entonces, no es motivo de amonestación”, explicó.

Otra mano polémica a la que hizo referencia fue a la de Freddy Oncoy, la cual cortó un avance peligroso de Cecilio Waterman, pero que, pese a los reclamos de los jugadores ‘blanquiazules’, no fue sancionada como penal por Cartagena.

“En el reglamento se menciona que, cuando hay un rebote previo y choca mano, no es penal. Si bien su mano está separada, es como parte de una acción de juego, no es una mano antinatural, por lo cual se decidió seguir jugando”, comentó.

Mano en el área de Williams Riveros en Sport Boys vs Universitario (GOLPERU).

La carrera de Manuel Garay

Manuel Garay fue un árbitro con extensa carrera en el fútbol peruano. Logró tener la categoría internacional FIFA, lo que le permitió dirigir encuentros de Copa Sudamericana, Copa Libertadores e incluso algunos amistosos internacionales de selecciones. A nivel local, su partido más importante fue la final de ida del año 2010, entre León de Huánuco y la Universidad San Martín.

Tras su retiro, se desempeñó en diversas funciones relacionadas al arbitraje, en 2022 fue designado como presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), cargo que desempeñó por un año, hasta que a comienzos del 2023 fue reemplazado por Carmen Retuerto.