Ministro de Educación rechaza a profesores procesados por terrorismo: “No permitiremos la contaminación de nuestras aulas”

El Ministerio de Educación (Minedu) tomó medidas firmes al separar a cuatro profesores que enfrentaban procesos por presunto delito de terrorismo, todos ellos laborando en colegios privados de Lima.

La decisión se materializó después de que el titular de la cartera, Morgan Quero, llevara a cabo inspecciones no anunciadas en diversas instituciones educativas. El objetivo era verificar si existían maestros vinculados a casos de apología del terrorismo, violación sexual, tráfico de drogas ilegales, entre otros delitos.

Según lo comunicado por el Minedu, la separación inmediata de estos educadores se enmarca en el cumplimiento de la Ley N.º 29988. Esta legislación establece medidas extraordinarias aplicables al personal docente y administrativo, tanto de escuelas públicas como privadas.

Respuesta del ministro ante nuevos casos

Respondiendo a la revelación de nuevos casos, el ministro Morgan Quero se refirió a la situación en el programa dominical Contracorriente. Se expuso un caso adicional relacionado con un centro educativo donde se sospecha que los estudiantes podrían ser adoctrinados con el “pensamiento Gonzalo”. Felipe Sandoval, quien fue condenado por traición a la patria y estuvo recluido en el penal Castro Castro, sigue siendo una preocupación debido a su falta de rehabilitación a pesar de haber sido liberado.

El ministro abordó los casos de los docentes separados de sus cargos, enfatizando que “Los cuatro profesores identificados son de colegios privados, lo cual no implica que el Minedu no intervenga. Seguiremos trabajando incansablemente; no hay lugar para la complacencia con el terrorismo. No permitiremos la contaminación de nuestras aulas. Estamos comprometidos con la salud mental, la educación integral, la educación física y todos los ámbitos, incluida la educación superior”.

Además, aseguró que se tomarán medidas para identificar a los exsenderistas que podrían volver a las calles tras cumplir sus condenas. “Ya sea en colegios privados o públicos, si intentan regresar, combatiremos el terrorismo con firmeza. No daremos ni un paso atrás. Esta es una problemática arraigada en la historia del Perú desde hace 60 años y debemos erradicarla de raíz, cualquier forma de violencia”, afirmó el ministro.

El estado deplorable de los colegios a nivel nacional

El problema del terrorismo no es el único que enfrentan los alumnos. La preocupante situación de las aulas y la urgente necesidad de intervenir y repararlas son aspectos de suma importancia. Se destaca la existencia de una brecha considerable en el sistema educativo, con 55 mil instituciones en todo el país, muchas de las cuales se hallan en condiciones precarias.

“La presidenta Dina Boluarte me encargó abordar estos temas de manera directa, y estamos haciéndolo mediante una inversión de 2 mil 400 millones de soles en 75 colegios Bicentenarios. Estamos implementando nuevos modelos y debemos innovar”, aseguró Quero.

Además, se está implementando un enfoque innovador mediante la introducción de nuevos modelos de colegios modulares. Estos modelos, que se llevarán a las 25 regiones del país, representan una inversión de 135 millones de soles. Estos colegios, de costos más bajos, pero completamente funcionales, están diseñados para adaptarse a las condiciones bioclimáticas de cada región y ofrecen un período de vida útil prolongado para los jóvenes y niños.

En este contexto, se ha planificado la adquisición de 380 aulas modulares, especialmente para aquellas zonas donde los colegios presentan problemas estructurales graves. Se espera que estas medidas beneficien a más de 150 mil alumnos, mejorando sus condiciones de aprendizaje y seguridad en las instituciones educativas.