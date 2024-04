Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: TV y cómo seguir choque por Liga 1 2024

Sporting Cristal enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Sporting Cristal visitará a Deportivo Garcilaso, hoy lunes 15 de abril a las 19:30 horas peruanas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024.

Tras la reciente victoria de Universitario de Deportes 2-1 sobre Sport Boys en el Estadio Nacional, los ‘celestes’ perdieron momentáneamente la punta del campeonato, y para recuperarla deberán derrotar al ‘pedacito de cielo’, que tendrá como fortaleza los en los 3 mil 399 metros de altura de la ‘ciudad imperial’. Recordemos que, actualmente cuentan con 25 puntos, producto de 10 triunfos, un empate y una caída; mientras que los ‘cremas’ cuentan con 27 unidades.

Los dirigidos por Enderson Moreira vienen de golear 4-0 a Sport Huancayo el pasado fin de semana y demostraron que su poderío ofensivo no se sustenta solamente en el goleador Martín Cauteruccio; quien no viene jugando por problemas de salud y todavía no está listo para saltar al terreno de juego. De hecho, tienen la mejor ofensiva del certamen con 29 goles a favor en 10 fechas, es decir, promedian casi 3 tantos por partido, cifras como comunes en el fútbol peruano.

El cuadro 'celeste' goleó 4-0 a los huancaínos y recuperar el primer lugar del Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max)

Los ‘rimenses’ han subido tres veces a la altura en lo que va del año, obteniendo resultados bastante variados. Primero empataron 2-2 con Cienciano en el Cusco, posteriormente, sufrieron la aparatosa goleada 6-1 ante Always Ready en El Alto, que les costó la eliminación de la Copa Libertadores. Por último, superaron 2-1 a UTC en Cajamarca con tantos de Yoshimar Yotún y Santiago Gonzáles.

Deportivo Garcilaso llega a este compromiso algo desgastado, debido a que el pasado jueves 18 de abril perdieron 2-1 ante Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez de Buenos Aires, Argentina, por la fecha 2 de la Copa Sudamericana. Si bien el resultado fue negativo, los cusqueños estuvieron cerca del empate hasta las últimas instancias, todo esto teniendo un hombre menos desde los primeros minutos por la expulsión de Luis Urruti. De esta forma, demostraron que son un rival complicado y al que es muy difícil doblegar.

El elenco andino se encuentra en el 16° puesto, es decir, en zona de descenso, pero esto se debe principalmente al mal arranque que tuvieron de la mano de Gerardo Ameli, quien acumuló tres derrotas en las tres primeras jornadas y fue sustituido por Bernardo Redín. Desde la llegada del estratega colombiano, las cosas mejoraron para el equipo, llegando incluso a ganar a nivel internacional, contra Metropolitanos de Venezuela.

Deportivo Garcilaso perdió 2-1 ante Lanús por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2024

Un dato a resaltar es que, Garcilaso no ha logrado hacerse fuerte en condición de local, ya que en sus cuatro juegos en casa solo ganaron uno (2-0 sobre César Vallejo), a partir de ahí sumaron dos derrotas (2-1 ante Comerciantes Unidos y 2-0 ante Sport Huancayo), y un empate (2-2 con Universitario de Deportes).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

Los que tienen intención de ver el partido entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso, deberán sintonizar el canal Liga 1 Max, el cual se encuentra disponible en las parrillas de programación de DIRECTV, Claro TV, Best Cable, USA RED, Cable Mundo Perú y Latin Cable. También estará disponible en la plataforma de streaming Liga 1 Play.

Declaraciones de Diego Penny

Diego Penny, portero y referente de Deportivo Garcilaso, dio su opinión acerca del partido con Sporting Cristal.

“Tenemos la obligación de ganar para mejorar nuestra posición en el campeonato. Cristal está bien armado y solo está enfocado en el campeonato local, será duro pero también para ellos. A Cristal le tengo cariño al igual que a todos los equipos en donde jugué, pero hoy defiendo a Garcilaso y haremos todo lo posible para sacar los tres puntos”, declaró.