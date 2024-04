Película protagonizada por Milett Figueroa solo tuvo 100 espectadores el día de su estreno. | Magaly TV La Firme.

Milett Figueroa llegó hace unas semanas al Perú y aseguró que su estadía en nuestro país se debía a una serie de compromisos que debía cumplir, entre ellos, promocionar la película ‘Vampiras’, cinta en el que aparece como una de las protagonistas.

Debido a que ella aseguró que no viajó a pasar el cumpleaños de Marcelo Tinelli por tener este fuerte compromiso, algunos medios se han tomado la tarea de averiguar cuántas personas asistieron al estreno de esta película.

Magaly Medina no dudó en cuestionar a Milett Figueroa por la poca acogida que ha tenido esta película, pues ella en todo momento mencionó que vino al Perú para hacer una campaña de prensa, pero hizo totalmente lo contrario, pues no quiso dar entrevistas.

“Es una película antigua y no la hemos visto haciendo una gran campaña de prensa, con las justas apareció en dos programas de YouTube desconocidos y se ha negado a dar entrevistas a todos los medios de radio, televisión y prensa escrita, entonces de qué promoción estamos hablando”, indicó.

En ese sentido, recalcó que el avant premier la película ‘Vampiras’ se realizó hace unos días y Milett Figueroa, que supuestamente es la encargada de hacer la prensa, no estuvo presente.

“El avant premier fue hace dos días de esa película, que nadie sabe, ¿ustedes creen que ella fue? No fue, entonces, a quién quiere engañar”, indicó la presentadora de ATV.

Milett Figueroa volverá a Argentina la otra semana, según su hermano. (Foto: Captura de IG)

Finalmente, Magaly Medina dio a conocer que solo 100 personas han ido a ver la película protagonizada por Milett Figueroa, por lo que cuestionó duramente a la modelo, ya que su campaña de prensa fue todo un fracaso.

“Me acaba de pasar un dato mi productor, la película ‘Vampiras’ de Milett Figueroa solo la han visto 100 personas el día de su estreno. Entre ese fracaso e ir a pasar el cumpleaños de su novio, ¿ustedes qué harían?”, indicó.

Milett Figueroa dijo que no fue al cumpleaños de Marcelo Tinelli por promocionar su película

Milett Figueroa quiso despejar los rumores de una presunta separación de Marcelo Tinelli diciendo que no pudo estar con él en su cumpleaños porque debía de promocionar la película ‘Vampiras’ en el Perú.

“Nos moríamos por pasar su cumpleaños juntos, pero justo se estrenaba ‘Vampiras’ y yo no sabía que tenía que hacer toda la prensa. Esta es una película que yo hice en España y me genera mucha ilusión. Yo no puedo dejar de aportar a mi película, es la primera vez que protagonizo una”, indicó.

Marcelo Tinelli no quiere hacerse cargo de Milett Figueroa en su regreso a Argentina.

Asimismo, dejó en claro que no podía abandonar la promoción de esta película porque al ser una de las protagonistas, le hacía mucha ilusión que las personas vayan al cine a verla. En ese sentido, aseguró que muchas personas irían a ver esta cinta porque estaba ella en la portada.

“Lo que pasa es que yo no puedo dejar de hacer la prensa acá porque soy la peruana que está haciendo esa película. Si la gente va a ir a ver ‘Vampiras’ es porque yo voy a estar en la película”, añadió.