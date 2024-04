Jefferson Farfán, Darinka Ramírez y Luana, su última hija, se muestran juntos por primera vez

Jefferson Farfán se luce con Darinka Ramírez y su hija Luana por primera vez. | Composición/Infobae/Instagram

Jefferson Farfán, exfutbolista y reconocida figura de Alianza Lima, recientemente ha sido noticia no por sus hazañas en el campo sino por su vida personal. La revelación de su última hija, Luana, fruto de su relación con Darinka Ramírez ha capturado la atención del público y de los medios.

El deportista peruano, quien siempre ha mantenido un discreto perfil respecto a sus asuntos privados, sorprendió a sus seguidores al dejar mostrarse en esta nueva etapa como padre a sus 39 años.

Hace poco más de un año, el nacimiento de la pequeña añadió alegría a la vida de la ‘Foquita’. A pesar de su deseo de no exponerlo, el pelotero decidió compartir esta noticia con el mundo a través de su podcast ‘Enfocados’, enfatizando su felicidad y agradecimiento ante esta bendición.

Jefferson Farfán habla de Darinka Ramírez y por qué informó su paternidad después de un año. Estás en todas.

La decisión de Jefferson Farfán de mantener estos aspectos de su vida alejados del ojo público respondía a su intención de proteger el bienestar y la privacidad de sus hijos, en un entorno donde la exposición mediática puede ser abrumadora.

Jefferson Farfán pasa momentos con su hija

Recientemente, Farfán y Ramírez fueron vistos juntos por primera vez en un ambiente familiar y relajado, disfrutando de una tarde en la piscina junto a su hija. Este acontecimiento llamó la atención de sus seguidores por la relación de ambos y en la dinámica familiar que han construido alrededor de Luana.

Las imágenes fueron compartidas por la modelo en su cuenta de Instagram, capturando la ternura y el amor que la pequeña tiene hacia su padre, con la leyenda “Ama a su papi” acompañando el momento.

Darinka Ramírez, Jefferson Farfán y su última hija juntos por primera vez. | captura/Instagram

Lejos de los reflectores y las canchas, Jefferson Farfán se muestra como un padre dedicado y amoroso, priorizando el bienestar y la felicidad de sus seres queridos sobre cualquier otra consideración.

Farfán denunciado por maltrato a su hijo

La empresaria Melissa Klug presentó una nueva denuncia contra el exjugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán, acusándolo de violencia psicológica hacia su hijo mayor. Este incidente habría ocurrido durante una visita del menor a la residencia de la ‘Foquita’ el sábado 6 de abril.

Según la acusación de la influencer hacia las autoridades, el futbolista habría dejado al niño en su domicilio sin la presencia de un adulto, acompañado solo por un primo de 12 años.

Melissa Klug publica polémico video y advierte a Jefferson Farfán. Instagram.

Según detalló, el conflicto surgió cuando el hijo de Klug y Farfán intentó hacerle una visita inesperada a su padre, que terminó en una acogida hostil por parte de este. Melissa Klug relató a la policía que el menor fue dejado en la casa sin supervisión adecuada.

Sin embargo, Jefferson Farfán respondió a las acusaciones a través de su cuenta de Instagram, defendiéndose de lo que él considera acusaciones infundadas y mostrando su amor por sus pequeños, asegurando que siempre se percata que ellos estén en compañía de un adulto en su hogar.

“Ante la denuncia malintencionada de la madre de mis hijos, voy a aclarar lo siguiente... Mi hijo mayor no me cayó de sorpresa como lo dice la madre, él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo y mi respuesta fue muy clara, que claro que podía ir”, resaltó.

Jefferson Farfán comparte la conversación por Whatsapp que tuvo con su hijo mayor y desmiente a Melissa Klug. Instagram.

En esa línea, compartió mensajes de texto con su hijo para contrarrestar la versión de los hechos presentada por su madre. Estas conversaciones muestran que el menor tenía planeado visitar a su padre y que incluso la propia Klug estaba al tanto de estos planes, desmintiendo así la afirmación de que la visita fue una sorpresa.

“Él estaba al tanto que yo tenía un compromiso ya programado y obviamente al ser menores de edad se quedaron a cargo de un adulto responsable en casa, jamás se quedan solo”, reiteró.