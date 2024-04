Marco Antonio Guerrero y la impresionante cifra que ganaba en el Grupo 5: “Me trataban como a un hijo”

Marco Antonio Guerrero cantando "Eres mi bien", tema del Grupo 5 | Youtube

Marco Antonio Guerrero fue por tres años el vocalista principal del Grupo 5, puesto que no solo le proporcionó un buen salario, sino también reconocimiento en la escena de la cumbia peruana. Sin embargo, su mal comportamiento provocó que Elmer ‘Chico’ Yaipén lo retirara de la orquesta para siempre. Hoy, establecido como solista, ha decidido compartir sus experiencias vividas dentro de la agrupación.

En una reciente entrevista, el cantante recordó que la propuesta de formar parte del Grupo 5 llegó dos semanas después de ser convocado para una gira interprovincial con Internacional Privados. A pesar de que se sentía en deuda con la banda de Tingo María, pues fue la primera en confiar en su talento, terminó trabajando para la orquesta de los Yaipén.

“Apareció Alfredo Jamanca con Elmer ‘Chico’ Yaipén en mi casa, no los conocía. A Chico se le iba un cantante y necesitaba una voz, le habían dado un disco de un show que había hecho con Privados. Nos fuimos a tomar un emoliente y era el Grupo 5, ahí estaba Lucho Paz, Kike Paz, pucha estaba emocionado. Pero me sentía malagradecido porque Privados me dio la oportunidad, pero ahí me dijeron que vaya; y me fui a Monsefú, a vivir a la casa de Elmer”, contó en entrevista con diario Trome.

En el 2006, Marco Antonio Guerrero debutó como vocalista principal del Grupo 5.

Marco Antonio Guerrero vivió tres años en Monsefú y durante este tiempo fue tratado como un miembro más de la familia, recibiendo atenciones que fueron más allá de lo profesional. “Al principio era un extraño que llegaba, pero después me atendieron como parte de su familia, han sido buenos conmigo. Por eso, la familia del Grupo 5 significa mucho para mí, me trataban como un hijo”, dijo.

En el Grupo 5, Guerrero participó en la producción de exitosos temas como ‘Eres mi bien’, ‘Te vas’, ‘Me enamoré de ti y qué’, ‘Tan solo palabras’, y ‘Carta final’. Su incorporación a la agrupación se dio en un momento clave, justo cuando Lucho Paz, otra voz emblemática de la agrupación, se disponía a iniciar su carrera como solista.

¿Cuánto ganaba Marco Anotnio Guerrero en Grupo 5?

Como vocalista principal del Grupo 5, Marco Antonio Guerrero experimentó un notable ascenso en su carrera, lo cual se reflejó en su situación económica. Inició ganando 800 soles, pero su salario experimentó un crecimiento exponencial cuando su voz se hizo reconocida entre el público.

“Yo era el chibolo que siente que está ‘pegado de moda’, pues empecé ganando 800 soles y a los tres años ganaba 10 mil, y tenía solo 19 años. Estaba totalmente desubicado, creo que eso a todos nos da, el problema es cuando te vuelve a dar, entonces ya eres burro. Por eso, Chico con justa razón me retiró”, señaló el cumbiambero, de ahora 35 años.

Su opinión actual del Grupo 5

Con una carrera que ahora sigue en solitario, Marco Antonio Guerrero no escatima en elogios hacia su antiguo grupo, destacando su contribución al enriquecimiento de la música peruana. “Es un grupo de pueblo, de masas, y la cumbia es un género que reina en el país, que ha conquistado todas las clases sociales. Eso es bueno para nosotros porque consumimos lo nuestro y el dinero se mueve entre nosotros, y la gente se siente orgulloso de sus artistas,” afirmó sobre el Grupo 5.

Además, Guerrero resalta la visión y el liderazgo de Elmer ‘Chico’ Yaipén, bajo cuya dirección Grupo 5 ha logrado trascender fronteras y generaciones, consolidando la cumbia como uno de los géneros musicales más queridos en Perú. “Admiro el trabajo de Elmer, tuvo esa visión cuando aún Christian estaba pequeño y lo ha logrado tal como lo pensaba, pues decía ‘él tiene que ser’. Está rompiendo esquemas, su éxito nos empuja” comentó, reconociendo la labor de quien fuera su mentor.