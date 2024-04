Como Jean Deza: ‘Cóndor’ Mendoza hizo revelación sobre Diego Rebagliati y su participación en fichaje por Brujas de Bélgica

El 'Cóndor' habló sobre el actual comentarista y cómo intervino cuando fue traspasado al conjunto belga. (Video: Tinbet)

Diego Rebagliati ha estado en la mira en las últimas semanas debido a las fuertes declaraciones de Jean Deza, en las que acusaba de llevarse un monto económico por una transferencia a Montpellier de Francia, algo que aceptó y reconoció que no fue una buena operación para todas las partes. En esta ocasión, ha sido Andrés Mendoza, quien hizo una revelación sobre el actual comentarista deportivo y su participación cuando fichó por Brujas de Bélgica.

“Lo de Deza, que le sacó la mie... a Diego. Diego me llevó también a Bélgica, él fue conmigo a hacer el contrato de Brujas. Él fue porque era de Cristal, el dirigente o algo. Entonces, él fue y se llevó la plata, como xxxxx dólares. A mí me quedó el 10 o 15%, nada más”, fueron sus primeras palabras en diálogo con Tinbet.

De la misma manera, aseguró que el integrante de ‘Al Ángulo’ solo estuvo en esa gestión como directivo de Sporting Cristal. “El representante es otro tema. (Diego) él fue como representante de Cristal para firmar un contrato, corroborar la operación, ‘chapa’ dinero y se va”, comentó.

Sin embargo, el ‘Cóndor’ contó que, en otra oportunidad, tuvo la chance de ser contratado por un equipo del extranjero, pero que el representante de ese tiempo quiso recibir su primer sueldo, algo de lo que estuvo en total desacuerdo. “Yo tenía representante. Pero hay un pata que lleva jugadores a ‘X’ equipo, un ‘pelado’. ‘Yo te llevo, pero el primer sueldo es para mí'. Tú estás huev... nada, ¿qué ... voy a pagarle? O sea no, ‘arreglas más y te llevas tanto’. Yo lo conozco porque era el utilero. No me fui, fui a Pacífico”, señaló.

Andrés Mendoza militó tres temporadas en Sporting Cristal antes de fichar por Brujas de Bélgica en 1999. - créditos: GLR

Andrés Mendoza en Brujas de Bélgica

De hecho, cuando Andrés Mendoza dio el salto a Bélgica, ocurrió en una época en que los clubes peruanos no eran una vitrina para las instituciones europeas. Mucho menos, había exportación de delanteros, con las excepciones de Claudio Pizarro y Roberto Silva a Alemania.

No obstante, luego de haber convertido tres goles en 14 compromisos en Sporting Cristal, donde debutó en Primera División, llegó Brujas y se hizo con sus servicios. En el conjunto ‘azul y negro’ se mantuvo a lo largo de cinco campañas (66 dianas en 165 cotejos) y pudo competir en la Champions League. Justamente, se recuerda el golazo de tres dedos que le anotó a AC Milán de Italia, que tenía a Dida, Cafú, Nesta, Maldini, Kaká, entre otras figuras, y en el mismísimo estadio San Siro.

El 'Cóndor' convirtió un tanto de gran factura en la victoria de los belgas sobre los 'rossoneros' en la temporada 2003/2004. (Video: GOL DE ÁREA)

Otros clubes que acogieron a Andrés Mendoza fueron Metalurg Donetsk de Ucrania, Olympique de Marsella de Francia, Dinamo de Moscú de Rusia, Steaua de Bucarest de Rumania, Monarcas Morelia de México, Diyarbakırspor de Turquía, Columbus Crew de Estados Unidos, Atlante de México, Pacífico FC y Alianza Universidad de Huánuco.

Jean Deza sobre Diego Rebagliati

En una entrevista para ‘La Fe de Cuto’, Jean Deza hizo todo tipo de revelaciones sobre su carrera deportiva y los sucesos que le llevaron al presente que tiene. Uno de ellos tuvo que ver sobre Diego Rebagliati, quien estuvo presente en la operación porque lo representaba y, en conjunto con Elio Casareto, trabajaron en su fichaje por Montepellier de Francia desde San Martín.

No obstante, el futbolista de Alianza Atlético se llevó un mal recuerdo de todo y, sobre todo, del exdirigente ‘rimense’. “Al señor Rebagliati que la pega de angelito, de angelito no tiene nada porque he tenido muchos problemas con él, y que ha dicho muchas cosas de mí. Acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses, quiero que desmientas eso, porque lo estoy diciendo frente a una cámara. Te la tengo guardada hace años”, señaló.