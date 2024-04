Partidos de hoy, sábado 13 de abril: programación, canales de TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 13 de abril: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, sábado 13 de abril, la agenda futbolera está llena de buenos encuentros de las mejores ligas del mundo. Continuará el Torneo Apertura 2024 y habrá un encuentro que captará la atención de todos: Universitario visitará a Sport Boys en el estadio Nacional. Los ‘cremas’ deberán asegurar el triunfo para adueñarse del liderato.

Melgar deberá derrotar a Alianza Atlético para mantenerse en la pelea por el campeonato peruano. Y Alianza Atlético hará lo suyo con Unión Comercio en Sullana.

Y en la LaLiga, Real Madrid se enfrentará a Mallorca y Barcelona lo hará con Cádiz, por la fecha 31 del torneo español. El equipo de Carlo Ancelotti se mantiene en la cima de la tabla de posiciones con ocho puntos de ventaja sobre los ‘azulgranas’.

Mientras que Lionel Messi tendrá acción frente a Sporting KC: Inter Miami buscará levantarse tras su eliminación en los cuartos de final de la Concachampions por un global de 5-2. La ‘Pulga’ sacará toda su magia para que su equipo se reencuentre con el triunfo.

Partidos de Liga 1 Perú

- Alianza Atlético vs Unión Comercio (14:30 horas / Liga 1 Max, Liga 1 Play)

Partidos de LaLiga

- Atlético de Madrid vs. Girona (07:00 horas / DirecTV, DGO)

- Rayo Vallecano vs. Getafe (09:15 horas / DirecTV, DGO)

- Mallorca vs. Real Madrid (11:30 horas / ESPN 2, Star +)

- Cádiz CF vs. Barcelona (14:00 horas / DirecTV, DGO)

Partidos de Premier League

- Newcastle vs. Tottenham (06:30 horas / Star+, ESPN)

- Manchester City vs. Luton Town (09:00 horas / Star+)

- Nottingham Forest vs. Wolverhampton (09:00 horas / Star +)

- Burnley vs. Sheffield United (09:00 horas / Star+)

- Bournemouth vs. Manchester United (11:30 horas / STAR+, ESPN)

Partidos de Serie A

- US Lecce vs. Empoli (08:00 horas / Star+)

- Torino vs. Juventus (11;00 horas / Star+, ESPN 3)

- Bologna vs. Monza (1:45 horas / Star+)

Partidos de Bundesliga

- Mainz 05 vs. Hoffenheim (08:30 horas / Star+)

- Bayern Munich vs. Colonia (08:30 horas / Star+, ESPN 5)

- Borussia M’gladbach vs. Borussia Dortmund (08:30 horas / Star+)

- Bochum vs. Heidenheim (08:30 horas / Star+)

- RB Leipzig vs. Wolfsburgo (08:30 horas / Star+)

- Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt (11:30 horas / Star+, ESPN 5)

Partidos de Liga MX

- Pachuca vs Guadalajara (18:00 horas / Claro Sports)

- América vs Toluca (20:00 horas / TUDN Canal 5)

- Monterrey vs Tigres (22;20 horas / UANL)

Partidos de liga argentina

- Tigre vs Unión Santa Fe (15:00 horas / ESPN Premium, Star+)

- Huracán vs Atlético Tucumán (17:00 horas / TNT Sports)

Partidos de liga ecuatoriana

- Mushuc Runa vs Técnico Universitario (13:00 horas / Star+, ESPN Extra)

- Macará vs Orense (15:30 horas / Star+, ESPN)

- Emelec vs Cumbayá (18:00 horas / GolTV, Star+, ESPN)

Partidos de MLS

- Portland Timbers vs Los Angeles FC (15:45 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- DC United vs Orlando City SC (18:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- New York City vs New England (18:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- Sporting KC vs Inter Miami (19:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- SJ Earthquakes vs Colorado Rapids (21:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)