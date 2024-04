Jefferson Farfán pidió a Universitario que le haga una despedida al ‘Loco’ Vargas: “Jean Ferrari, ya pues”

Jefferson Farfán pidió a Universitario que le haga una despedida al ‘Loco’ Vargas | Enfocados

Jefferson Farfán estrenó un nuevo capítulo en su programa de YouTube y le tocó el turno a Juan Manuel Vargas. La ‘Foquita’ tuvo al ‘Loco’ como invitado especial en su podcast ‘Enfocados’ junto a Roberto Guizasola, y mostró un adelanto de la divertida entrevista. Uno de los temas que tocaron fue por qué Universitario de Deportes no le hizo una despedida cuando se retiró del fútbol en 2018.

El ‘10 de la calle’ pidió a Jean Ferrari que organice un evento deportivo para que el ‘Loco’ pueda despedirse como lo merece. Le mandó mensaje al administrador ‘merengue’ y solicitó que un periodo de tiempo para que pueda ponerlo en forma.

“Hermano Jean, una despedida al ‘Loco’ pues, una despedida al hombre. Dos años, mas o menos, lo vamos a preparar y allí te lo mandamos para que le hagas una despedida a este lechón”, aseguró el exdelantero de Alianza Lima entre risas.

En otro momento de la conversación, Farfán le resaltó de que cada vez que se enfrentaron, cuando él estaba en Alianza y Vargas en Universitario, siempre le ganó. “Siempre gané, te gané, punto. Te gané siempre cuando jugabas en la ‘U’.

El referente de los ‘merengues’ no se quedó atrás y empezó a vacilar a ‘Cucuruchu’, le recordó como era en su etapa de colegio. “A Guizasola le decían, cuánto es 4x4, camioneta decía”. El popular ‘Jefry’ aprovechó la oportunidad para bromear con su peso: “No te rías mucho que se va a reventar un botón ahorita”.

Juan Manuel Vargas y Jefferson Farfán compartieron varias etapas en la selección peruana.

Insólita anécdota de Juan Manuel Vargas con su caballo

Jefferson Farfán contó una divertida anécdota del ‘Loco’ Vargas, reveló que el exdefensa de Universitario de Deportes se creía Claudio Pizarro y se compró uncaballo, es conocido la pasión del ‘Bombardero’ por los cuadrúpedos. La ‘Foquita’ aseguró que Juan Manuel llegó a comprarse uno, le puso un pintoresco nombre y que le daba menuncia para comer.

“El ‘Loco’ se creía Claudio Pizarro y se compró un caballo, que se llamaba la ‘loca’, así le puso. Y el ‘Loco’ le llevaba menudencia al caballo y yo le dije que los caballos no comen eso”, apuntó el ‘10 de calle’ desatando la risa de todos.

La conversación entre el exdelantero de Alianza Lima, Vargas y Roberto Guizasola fue full risas, donde una anécdota era más divertida que otra. En un momento, Farfán le preguntó al referente de la ‘U’ por qué se compraba pistolas y metralletas.

“Me desestresaba pues. Nos dijeron que habían marcas en el tema de la Videna. Un día hice un tirito para despertar a la gente, pum, y se corrían los gatos. Se corrían los gatos y era ‘Cucuruchu’”, dijo el exjugador ‘crema’.

El último año de Juan Manuel Vargas en Universitario

El ‘Loco’ Vargas decidió dejar Europa para regresar al Perú y defender la camiseta de Universitario de Deportes, el equipo de sus amores. En 2017, fue presentado con bombos y platillos. Lamentablemente, las cosas no salieron como las planeó ya que no tuvo una buena temporada: su nivel futbolístico había decaído y su estado físico le jugó en contra.

Su último partido como profesional fue ante Ayacucho FC en Cumaná el 29 de septiembre del 2018, donde los ‘cremas’ cayeron por 4-2. Luego no fue tomado por el técnico chileno Nicolás Córdova y decidió retirarse del fútbol.

“Yo he podido seguir jugando, pero de repente he tomado decisiones que me han hecho dejar el fútbol, no me han permitido continuar en Europa, como el querer regresar temprano (a Perú). Yo dije: ‘11 años fuera, ya es hora de regresarme. Hubiese querido seguir jugando fuera, mantenerme en Italia y España, pero ya son cosas que se tomaron decisiones y ya no hay marcha atrás. Hay que seguir con lo que decidiste hacer”, aseguró Juan Manuel en una de sus últimas entrevistas.